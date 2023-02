Afscheid Rianne de Vries: een iets te lieve shorttrackpionier die nu benieuwd is naar het leven buiten de sport

Rianne de Vries op kop in de 1.000 meter tijdens de World Cup Finale in Dordrecht. Beeld ANP

Bescheiden of brutaal?

‘Bescheiden. Ik was nooit de bitch die een ander eruit beukte tijdens een wedstrijd. Soms was ik te lief en veel te bescheiden. Er zat meer in mij dan er eigenlijk uitkwam, omdat ik soms niet zo goed wist hoe ik mijn plekje terug moest pakken of hoe ik moest verdedigen. Ik denk dat dat meer dan eens mijn probleem is geweest. Ook buiten de baan.

‘Maar spijt heb ik er niet van. Ik heb weleens gedacht: kan ik mijn karakter aanpassen? De laatste jaren heb ik geleerd iets meer voor mezelf op te komen. Trad ik meer op de voorgrond, gaf ik het aan als ik iets niet leuk vond. Eigenlijk ben ik er wel trots op hoe ik ben. In de toekomst heb ik er meer aan iets bescheidener te zijn dan een rotwijf.’

Individueel EK-goud of WK-goud op de aflossing?

‘Met het team wereldkampioen worden was heel bijzonder, maar die Europese titel op de 500 meter staat voor meer. Ik had nooit het idee dat ik zo goed zou kunnen worden. Was heel blij als ik al mee mocht doen.

‘Ik kom uit het langebaanschaatsen. Daar was ik middenmoot toen ik stopte, ik was al 18 toen ik aan shorttrack begon. Dat ik op die leeftijd nog een topper zou worden…, nou, daar hoefde ik niet vanuit te gaan en dat deed ik ook niet. Het succes kwam onverwachts. Dat EK-goud is meer dan de medaille zelf. Het was een omslagpunt in mijn zelfvertrouwen.’

De Winterspelen van Pyeongchang (2018) of die van Beijing (2022)?

‘Pyeongchang. Ondanks dat ik in Beijing eindelijk mee mocht doen. In China was alles geïsoleerd, er was geen familie bij. Daan (Breeuwsma, haar vriend en tot een jaar geleden shorttracker bij het Nederlands team, red.) was er ook niet bij. Ik heb me daar soms heel eenzaam gevoeld.

‘De Spelen blijven voor mij altijd dubbel. Ik heb er lol gehad, maar ook verdriet. Toen de meiden brons haalden op de aflossing in Pyeongchang, was het heel moeilijk om als reserve langs de kant te staan. Ik was fit en dacht dat ik mijn kans zou krijgen. Maar nee. Zij pakten brons en dan denk je: shit, dit wilde ik ook. Als iedereen staat te juichen en blij is, en je er zelf niet bij hoort, maar wel geholpen hebt daar te komen, is dat heel lastig.

‘Nu denk ik: de Spelen halen is ook geen eitje, je behoort toch tot een bepaald kaliber om daar te staan. Leuke herinneringen overheersen.’

De Friese polder of Montreal?

‘Friesland. Daan en ik wonen in Akkrum, in een woonboerderij met een paar schapen eromheen en een hond. De stad vind ik ook heel leuk, maar dan voor een periode. Ik hou van de vrijheid en de natuur.

‘Ik ben zo vaak in Montreal geweest voor wedstrijden, net als in Shanghai. In Amsterdam zou ik niet weten hoe ik in het centrum kom, maar helemaal aan de andere kant van de wereld weet ik het wel. Reizen vind ik mooi, dat zal ik wel missen. Al blijf ik misschien wel iets met reizen doen. Ik heb me bewust afgesloten voor alles wat na shorttrack komt. Eerst dit afmaken, tot de laatste training donderdagochtend, de laatste voordat het team vertrekt naar het WK in Zuid-Korea. Daarna ga ik de tijd nemen om uit te zoeken wat er nog meer is.’

Niels Kerstholt of Jeroen Otter?

‘Dat zijn twee totaal andere bondscoaches, liefst zou ik ze samenvoegen. Met Niels heb ik alleen het afgelopen jaar gewerkt, met Jeroen de tien jaar daarvoor. Met Niels kan ik fijn communiceren en discussiëren, dat heb ik minder met Jeroen. Maar Jeroen heeft weer ontzettend veel voor de sport en voor mij gedaan met zijn trainingen en schema’s.’

Shorttrack nu of tien jaar geleden?

‘De periode ertussenin was het leukst. Toen ik begon was het niveau heel laag. We deden niet mee in de wereldtop. Als iemand eens het hoofdtoernooi haalde, was dat al helemaal fantastisch. Tegenwoordig is het heel slecht als je het hoofdtoernooi níet haalt.

‘De jaren dat we echt goed begonnen te worden, rond 2017, waren we een heel hecht team. We deden alles samen. We wisten dat we vanuit de aflossing, als team, allemaal beter konden worden.

‘En Lara (Van Ruijven, in 2020 onverwacht overleden na een auto-immuunziekte, red.) was er nog bij. Nu weet ik beter hoe bijzonder dat was: op de kamer ouwehoeren – zij was mijn vaste kamergenoot. Door haar overlijden ben ik me er meer van bewust dat het leven beperkt is. Dat het heel rot en kort kan zijn. Dat speelde nu, met mijn besluit te stoppen, ook mee. Ik ben nieuwsgierig naar wat er nog meer is in het leven. Hop: doen, denk ik nu sneller.’