Afrikaan ‘Bini’ spot met alle wielerwetten in Gent-Wevelgem

Biniam Girmay klopt de Fransman Christophe Laporte van Jumbo-Visma op de meet in Wevelgem. Beeld AFP

Afgaand op de collectieve juichkreet die zondag om een uur of vijf klonk van de Grote Markt van Wevelgem vlak bij de finish, leek het alsof net als vorig jaar een Belg had gezegevierd. Maar van het groepje dat de overwinning in een sprint ging betwisten werden de twee aanwezige Belgen Dries van Gestel en Jasper Stuyven ruim verslagen. Ook de Fransman Christophe Laporte van Jumbo-Visma, een gekend sprinter, liet zich verrassen door Girmay en schreeuwde het uit van teleurstelling.

Een Franse of een Belgische winnaar zou niks bijzonders zijn geweest in een voorjaarsklassieker. In plaats daarvan was het opgetogen publiek getuige van een primeur en dat maakte de gunfactor voor de winnaar uit de Eritrese hoofdstad Asmara bijna tastbaar in de finishplaats.

‘Bini is gewoon een heel lieve jongen’, zei zijn ploeggenoot Taco van der Hoorn. Dat was het publiek langs de kant niet ontgaan. ‘Ik hoorde de hele tijd aanmoedigingen’, vertelde Girmay, nadat hij omstuwd door een mensenmassa naar de persconferentie werd geleid. ‘Daar wil ik ook iedereen heel graag voor bedanken, want dat heeft me sterk gemaakt vandaag.’

Uit een wielergek land

Girmay brak vorig jaar door bij de wereldkampioenschappen in Leuven. Hij werd tweede bij de beloften, de mannen jonger dan 23 jaar. Niet eerder had een wielrenner uit Afrika op een WK-podium gestaan. Intermarché-ploegleider Aike Visbeek ontdekte hem in 2020. ‘We hebben snel gehandeld, want we zagen meteen potentie. Hij komt uit een wielergek land en is de held van de natie.’

Het plan was om de jongeling (‘een heel mooie persoonlijkheid’) voorzichtig te brengen, legde Visbeek uit. ‘Dus meedoen aan grote koersen om te leren en aan kleine koersen om te winnen.’ En met een understatement: ‘Hij heeft zich boven verwachting ontwikkeld.’

Dat bleek vrijdag al. Voor het eerst reed Girmay toen een wedstrijd op kasseien, de E3 Saxo Bank Classic, ook wel bekend als de E3-Prijs. Hij zat in de definitieve kopgroep, toen twee sterke renners van Jumbo-Visma, Laporte en Wout van Aert, zich samen voorop nestelden. De twee reden door een smalle goot, zetten aan en daarachter kon Girmay net niet aanhaken. Doordat niemand om hem heen kon, viel er een gaatje en waren de Jumbo-Visma-renners er vandoor. Ze kwamen samen over de finish, met Van Aert als winnaar. De debuterende smaakmaker Girmay werd vijfde.

Dat zette zijn ploeg aan het denken. Moeten we ‘Bini’ in deze topvorm, ondanks zijn lichte heimwee, nu al wel naar huis laten gaan? Dat was immers het plan: vrijdag de E3 en dan meteen naar Eritrea in oostelijk Afrika, boven Ethiopië, om zich daar een maand voor te bereiden op de Ronde van Italië, waar Girmay etappes wil winnen. Het antwoord was ontkennend: beter om de ‘opkomende superster’, aldus de nummer vijf van zondag, Søren Kragh Andersen van Team DSM, nog twee dagen in België te houden om ervaring op te doen met het Belgische klassiekerwerk.

Vanaf het moment dat Gent-Wevelgem openbrak, op 84 kilometer van het einde bij de eerste van drie lastige beklimmingen van de kasseienweg van de Kemmelberg, was Girmay voorin te vinden. Maar door de manier waarop Jumbo-Visma met Van Aert, Laporte en Tiesj Benoot de koers domineerde, leek een nieuw succes voor de Nederlandse ploeg bijna een zekerheid.

Tot zondag was de veronderstelling dat, om een kasseienklassieker als Gent-Wevelgem te winnen, een renner over uitgebreide parcourskennis moet beschikken, aangevuld met honderden kilometers aan ervaring op de kasseienstroken in de Vlaamse Ardennen. Beide zouden nodig zijn om op het juiste moment op de juiste plek te fietsen en niet ingesloten te raken als de asfaltweg overgaat in een smalle onverharde strook nabij de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, of in een omhooglopende weg met lukraak geplaatste kasseien.

Aanwijzingen

‘Ik reed hier voor het eerst’, vertelde Girmay, ‘maar vanuit de ploegleiderswagen kreeg ik voortdurend aanwijzingen: over 200 meter komt een klim, rij naar voren en let op, zo meteen een bocht met los grind.’ Het resultaat was dat het ‘fenomeen’ en ‘megatalent’, aldus ploeggenoot Adrien Petit, steeds verrassend goed gepositioneerd was. ‘Ik verloor weleens een positie, bijvoorbeeld na een valpartij voor me, maar steeds brachten ploeggenoten me terug vooraan. Eerst was het positioneren om vooraan te zitten, toen om te winnen.’

Dat gebeurde na een sprint waarbij het pokeren was wie als eerste zou gaan. Alsof hij al tientallen keren met dit bijltje had gehakt bleef Girmay links van de weg tot 250 meter van de finish in laatste positie. ‘Ik had me vast voorgenomen om bij dat bordje aan te vallen.’ Hij koos voor een lijn aan de rechterkant en ging aan. ‘Ik deed mijn ogen dicht en hoopte dat mijn sprint genoeg zou zijn voor het podium.’

Na de eerste klassiekeroverwinning van zijn ploeg in een zeer lange tijd, kwam weer die vraag op: kunnen we ‘Bini’ niet nog één weekje houden voor een nog grotere koers, de Ronde van Vlaanderen op 2 april? ‘Nee, ik mis mijn familie heel erg, ik wil nu echt naar huis.’