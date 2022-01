Afrika Cup en omikron hinderen Engels topvoetbal

De Nederlandse assistent-coach Pepijn Lijnders van Liverpool omarmt Jordan Henderson. Zondag verving Lijnders hoofdcoach Jürgen Klopp in de wedstrijd tegen Chelsea. Woensdag testte hij ook positief. Beeld REUTERS

Het was een mooi affiche: Arsenal tegen Liverpool, de eerste wedstrijd in de halve finale om de League Cup. Twee topploegen die strijden om een plekje in de finale van Engelands tweede bekercompetitie, waar Chelsea of Tottenham Hotspur wacht.

Maar het stadion blijft leeg. Liverpool heeft de voetbalbond ervan kunnen overtuigen dat het donderdagavond geen volwaardig elftal op de been kan brengen waarna is besloten de kraker uit te stellen, al is er amper meer een gaatje vrij in de overvolle voetbalkalender om de wedstrijd te verplaatsen.

Nu had Jürgen Klopp toch al weinig zin in deze wedstrijd. De Duitse coach van Liverpool ziet weinig heil in deze beker en al helemaal in de traditie om de halve finale over twee wedstrijden te spelen. Klopps ergernis is deze week toegenomen omdat de selectie, ondanks een vaccinatiegraad van 99 procent, voor de tweede keer is overspoeld door een omikrongolf. Een trainingssessie werd dinsdag afgelast, ook al beperken de ziekteverschijnselen van spelers zich tot loopneuzen en pijn met slikken, als er al symptomen zijn.

Uitgedunde selecties

De Liverpoolselectie was al uitgedund omdat Mo Salah, Sadio Mané en Naby Keïta begin deze week met een privévliegtuig naar Kameroen zijn gevlogen voor deelname aan de Afrika Cup die zondag begint en een maand duurt. Oorspronkelijk zou het voetbalkampioenschap van Afrika vorig jaar worden gehouden, maar het werd vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld.

De Afrika Cup raakt de Premier League hard. Liefst 37 spelers uit ’s werelds populairste competitie doen eraan mee. Er zijn maar vier ploegen zonder Afrikaanse spelers. Liverpool wordt het hardst getroffen, omdat de ploeg Mane en Salah moet missen, de twee beste aanvallers van de competitie.

Edouard Mendy (Chelsea) en Sadio Mane (Liverpool) zijn dinsdag met een privéjet vertrokken naar Senegal om met de nationale ploeg deel te nemen aan de Afrika Cup. Beeld Instagram Edouard Mendy

Ook Arsenal, Crystal Palace en Leicester City spelen komende weken met een verzwakt team. Chelsea mist doelman Edouard Mendy (Senegal) maar kan wel beschikken over Hakim Ziyech die na een ruzie is gepasseerd door de Marokkaanse bondscoach.

Degradatiekandidaat Watford heeft voor opschudding gezorgd door twee spelers geen toestemming te geven om voor hun land uit te komen. Volgens de club is de Senegalees Ismaila Sarr nog herstellende van een knieblessure en heeft Nigeria aanvaller Emmanuel Dennis te laat opgeroepen. Andere clubs hebben getwijfeld of ze spelers wel moesten vrijgeven. De Britse overheid heeft wegens politieke onrust ter plekke een negatief reisadvies afgegeven voor twee van de speelsteden: Limbe en Garoua.

Ook is gesuggereerd dat het onverstandig is om tijdens een pandemie aan dit toernooi deel te nemen. Dat heeft tot boze reacties geleid. ‘Is er ooit een toernooi geweest dat zo respectloos is behandeld als de Afrika Cup?’, vroeg oud-voetballer Ian Wright zich af op Instagram. De analist van het tv-programma Match of the Day gaf zelf het antwoord. ‘Er is geen grotere eer dan het vertegenwoordigen van je land. De verslaggeving is racistisch getint. Tijdens een pandemie een EK in tien landen spelen? Geen probleem. Maar een Afrika Cup in één land: een probleem.’

Stoppen met testen?

Ondertussen blijft de omikrongolf voor problemen zorgen in de Premier League, waar spelers dagelijks worden getest. De lagere competities hebben inmiddels besloten om niet meer te testen op de wedstrijddag om te voorkomen dat wedstrijden op het laatste moment worden afgelast. Het voormalige hoofd van de vaccinatiewerkgroep van de Britse regering heeft inmiddels geopperd om het massale testen helemaal af te schaffen en omikron als een griep of verkoudheid te beschouwen.

Voorlopig blijft het behelpen. Komend weekeinde wordt de derde ronde van de FA Cup gespeeld, een hoogtepunt op de Engelse voetbalkalender omdat in deze fase de grote clubs instromen. De verwachting is dat Liverpool, Manchester City en Chelsea veredelde B-teams zullen opstellen tegen respectievelijk Shrewsbury Town, Swindon Town en Chesterfield. Het risico van een wedstrijd overspelen bij een gelijkspel is weg nu de voetbalbond heeft besloten dat bekerwedstrijden bij wijze van uitzondering op de speeldag zelf moeten worden beslist.