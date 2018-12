Afghaanse voetbalchef geschorst na aantijgingen seksueel misbruik

Aanvoerder Khalida Popal bij een training in Londen begin dit jaar. Beeld AFP

De misbruikzaak kwam eind vorige maand naar buiten door een artikel in de Britse krant The Guardian waarin een vroegere aanvoerster van het team, Khalida Popal, een boekje opendeed over het misbruik door medewerkers van de Afghaanse voetbalbond FFA. Dat zou zijn gebeurd in het complex van de bond in Afghanistan en op een trainingskamp in Jordanië.

Popal stelde zelf onderzoek in en ontdekte een patroon van ‘misbruik, doodsbedreigingen en verkrachting’. FFA-chef Keram zou niet alleen slachtoffers met dreigementen tot zwijgen hebben gebracht, maar zou ook zelf hebben deelgenomen aan het misbruik. Daartoe had hij volgens Popal in zijn kantoor een kamer met een bed.

Tijdens de training in Jordanië belde Popal om hulp met Keram, in wie ze toen kennelijk nog vertrouwen had. Hij zei dat ze zich niet druk moest maken. Kort na het kamp werden negen speelsters uit het nationaal elftal gezet, volgens Keram omdat ze lesbisch waren. Een van de speelsters werd volgens Popal door hem geslagen met een biljartkeu.

Zowel de FIFA als de Afghaanse president Ashraf Ghani stelt een onderzoek in. Keram en vijf andere FFA-officials zijn eerder deze week al op non-actief gesteld door de Afghaanse voetbalbond.