Afgeschreven aanvaller Bruma loodst PSV naar overwinning tegen RKC

Bruma vermaakte het publiek bij PSV-RKC. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zes nieuwe spelers stonden er bij PSV opgesteld ten opzichte van de wedstrijd afgelopen donderdag tegen Leicester City (0-0). Komende donderdag komt de Engelse middenmoter naar Eindhoven met een plek in de halve finale van de Conference League als inzet. De zondag daarop is de bekerfinale tegen Ajax. ‘Een topweek’, stelt Schmidt.

Nee, de titelstrijd is nog niet opgegeven, hoewel er nog maar vijf wedstrijden resteren en het gat met Ajax vier punten bedraagt. Volgens Schmidt biedt zijn selectie genoeg opties. Opvallend is hoe al afgeschreven PSV-spelers weer belangrijk zijn geworden in de Eindhovense carrousel, zoals Ritsu Doan, Érick Gutierrez en vooral Armindo Tué Na Bangna, voetbalnaam ‘Bruma’.

Laatstgenoemde mocht tegen RKC weer opdraven vanaf het begin en ging drie minuten voor tijd onder luid applaus van het veld. Bruma is een aparte aanvaller: snel, actief, doelgericht, met soms indrukwekkende aannames en dribbels, maar als het doel dichterbij komt, volgt vaak kortsluiting. Hij handelt te gehaast of bevriest juist. Het speelde hem vooral parten in het seizoen 2019-2020, het eerste van de Portugees in Eindhoven.

Tegen RKC is er weinig op zijn spel aan te merken, Bruma maakt vanaf links uitstekende loopacties, plukt de bal kunstig uit de lucht, draait een keer prachtig weg, schiet met overtuiging en heeft ook oog voor spits Vinicius. Enige smet is dat hij niet twee of drie keer op het scorebord staat. Deels komt dat door RKC-doelman Vaessen, die goed op dreef is. Deels ontbreekt bij hem de juiste afwerktechniek zoals middenvelder Joey Veerman die wel demonstreert halverwege de eerste helft, met een heerlijke trap binnenkant voet als de bal stuitert.

Eerder dit seizoen ging het wel goed trouwens, dat afwerken van Bruma. Hij scoorde in totaal negen keer en gaf vier assists in 1.452 minuten (omgerekend iets meer dan zestien volledige wedstrijden). Meestal was hij invaller, de concurrentie is fors op zijn plek met Cody Gakpo en nog wat anderen.

Het is een tamelijk onwaarschijnlijk verhaal dat hij überhaupt nog aan de bak komt in het PSV-shirt. Bruma kwam binnen als grote aankoop, meer dan tien miljoen euro maakte PSV over naar het Duitse RB Leipzig. Maar in dat eerste seizoen zocht Bruma wanhopig naar zijn vorm, naar doelpunten, assists of simpelweg een geslaagde dribbel. Hij werd bijna wekelijks stevig de maat genomen in voetbalpraatprogramma’s, gegierd werd er soms zelfs om zijn spel. Zag hij het niet? Was het een gebrek aan concentratie? Aan wil? Hoe kon het dat deze speler kort daarvoor nog basisspeler was bij het Portugees elftal en eerder bij Sporting Portugal, Galatasaray, Real Sociedad en RB Leipzig geregeld de tongen liet klakken?

Bij PSV konden ze niet tot hem doordringen. De aanvaller werd daarop een jaar verhuurd aan Olympiakos. Maar de Griekse topclub lichtte de koopoptie niet, waardoor Bruma vorige zomer weer terugkeerde naar Eindhoven. Een hoofdpijndossier dreigde. Een financiële dreun.

Er werd veel gesproken met Bruma, vooral door technisch manager John de Jong. Bruma gaf aan het begin van dit seizoen een interview waarin hij een tragisch verhaal vertelde. Zijn broer overleed in zijn eerste seizoen bij PSV en hij werd ook nog opgelicht door zijn beste vriend die bij hem inwoonde en hem miljoenen afhandig maakte. De teleurstelling legde hem lam. Hij wilde met niemand nog contact, behalve met zijn moeder, die hem alleen opvoedde in Guinee-Bissau waar hij op stoffige veldjes leerde voetballen en waarmee hij op zijn elfde naar Portugal ging. ‘Het ging écht heel slecht met me. Ik was er niet bij met mijn hoofd, er waren momenten dat het me allemaal niets meer kon schelen. Ik was enorm eenzaam en vertrouwde bijna niemand meer.’

Het wierp een nieuw licht op zijn eerste moeizame seizoen. Bruma ontving veel medeleven en kon helemaal niet meer stuk toen bekend werd dat hij uit eigen beweging een loonoffer wilde brengen.

Een molensteen gleed van zijn nek. Schmidt looft Bruma na het treffen met RKC uitvoerig. ‘Hij is er altijd klaar voor om te spelen, altijd positief, perfect voor de teamspirit. Hij heeft veel concurrentie, maar speelt toch veel en heeft een goed seizoen.’

Dat de doelpunten door anderen worden gemaakt tegen RKC lijkt Bruma niet te deren. Vrolijk feliciteert hij Veerman en langdurig hangt hij om de nek bij rechtsback Jordan Teze als die in de tweede helft zijn allereerste doelpunt in de eredivisie aantekent na een stevige sprint en dito schot.

Van Bruma geen stoere verhalen dat hij nooit twijfelde dat het weer goed zou komen. ‘Dat ik nog zo’n rol kan spelen bij PSV is voor mezelf eigenlijk ook een verrassing’, zei hij eerder.