Afgepeigerd Ajax heeft grootste moeite met Feyenoord in armoedige wedstrijd

Noussair Mazraoui van Ajax en Nicolai Jörgensen van Feyenoord tijdens Ajax-Feyenoord. Beeld ANP

Met iets meer geluk, kwaliteit of doortastendheid, met iets meer lef misschien, had Feyenoord zeker een punt kunnen overhouden aan het duel dat in kwalitatief opzicht schril afstak bij Ajax - PSV van vorige week. Waar Feyenoord ogenschijnlijk begon met tegenhouden, met verdedigen en overleven, daar verviel het fysiek afgepeigerde Ajax na de 1-0 in totale armoede, in het lukraak wegtrappen van ballen. Dat lukte ternauwernood, onder meer omdat een kopbal van Luis Sinisterra in de laatste seconde op de lat viel.

Normaal speelde Feyenoord de laatste jaren een bijna bij voorbaat verloren wedstrijd in de Arena, nu trok Ajax tegen het einde tijd om te winnen. ‘Iedereen is er stuk van’, aldus middenvelder Jens Toornstra van Feyenoord. Feyenoord durfde na de 1-0 risico’s te nemen, de aanval te omarmen, één tegen één te spelen. ‘We hebben meegedaan en meer dan dat’, aldus trainer Dick Advocaat. ‘Ajax krijgt normaliter veel kansen, dat heb ik niet gezien. Dat is een compliment voor Feyenoord. Maar ik speel liever heel slecht, met een overwinning.’

Feyenoord kon Luis Sinisterra brengen, de snelle Colombiaan die hersteld is van een zware blessure, maar nog geen hele wedstrijden kan meedoen. Terwijl Ajax steeds minder oogde, onsamenhangend en klunzig, met invallers als Edson Alvarez, Jurgen Ekkelenkamp en Zakaria Labyad, voor onder anderen Antony en Quincy Promes, die vrijwel niets goed deed en naar het schijnt in de belangstelling staat van Spartak Moskou.

Uit vorm

Ajax mag zich zorgen maken om de vorm, al bleef de schade in de vaak matige maand januari tot nog toe beperkt. Gelijk tegen PSV, met twee treffers van invaller Klaas-Jan Huntelaar in blessuretijd gewonnen bij FC Twente en nu een minimale zege op Feyenoord, dat zakte naar de vierde plaats, op zes punten van Ajax.

‘We raakten de controle kwijt’, aldus de jonge verdediger Jurriën Timber. ‘Er was veel strijd, maar weinig goed voetbal. Het werd een vechtwedstrijd.’ Trainer Erik ten Hag wees op de dag minder rust dan de tegenstander die Ajax de laatste week telkens genoot.

Groot was aanvankelijk het verschil in voetbalvermogen tussen Ajax en Feyenoord, koploper en tweede bij de start van het weekeinde. ‘We liepen te veel achteruit’, vond Advocaat. Ajax met zijn techniek, met zijn dure aankopen en zijn combinaties, al verliepen die slechts zelden vloeiend, was bijna een half uur veel beter. Het leek of een ploeg uit de onderste regionen op bezoek was, zo’n elftal dat slechts de schade wil beperken. Ajax had bijna voortdurend de bal en Feyenoord liep achteruit.

Maar in voetbal telt niet alleen vermogen of techniek. Ook mentaliteit speelt een rol, tactiek, slimheid, geduld en zelfvertrouwen. Advocaat, op zijn 73ste toe aan zijn eerste Klassieker, had geen zin in een scenario als vorig seizoen, toen voorganger Jaap Stam wilde jagen, met 4-0 verloor en een dag later afscheid nam, waarna Advocaat hem opvolgde. Advocaat wilde zo lang mogelijk schadevrij blijven en na verloop van tijd misschien steekjes uitdelen.

Ajax' Perr Schuurs en Nicolai Jörgensen van Feyenoord. Beeld ANP

Dat lukte, al zag het spel van Feyenoord er niet uit in het eerste half uur. Maar Ajax kreeg nauwelijks kansen. Al was het doelpunt prachtig, vooral ook door de passing van Daley Blind, op wie verdedigend nog wel eens iets valt aan te merken, maar wiens passes, ook in de diepte, tot de versierselen van het voetbal behoren. Na een lange, mooie aanval legde Sébastien Haller breed op de later geblesseerd uitgevallen Ryan Gravenberch, die Marcos Senesi uitkapte en bekwaam scoorde met links.

In het laatste kwartier tot de rust was Feyenoord, met de iets beweeglijker en snellere Nicolai Jørgensen in de spits in plaats van Lucas Pratto, gevaarlijker dan Ajax. En dat beeld was ook na rust te zien, toen de wedstrijd opener was, toen Feyenoord voor zijn kansen ging en bewees waarom het moeilijk te verslaan is in Nederland. De ploeg is goed georganiseerd en herbergt meer kwaliteit dan menigeen denkt.

Als Feyenoord nauwkeuriger had gespeeld, als de laatste pass goed was geweest, dan had eenvoudig een doelpunt kunnen vallen, via Steven Berghuis een paar keer bijvoorbeeld, na snelle combinaties. De 1-1 viel trouwens, maar Toornstra stond alvorens Jørgensen scoorde net buitenspel, zag de VAR.

Dat was jammer voor Feyenoord, dat de gelijkmaker verdiende. Ajax’ uitblinker, doelman André Onana, redde knap op een schot van Leroy Fer en in de allerlaatste seconde was daar die hoge kopbal van Sinisterra op de lat. ‘We hebben overleefd en de wedstrijd op karakter binnengesleept’, aldus Ten Hag van Ajax, die woensdag een volgend topduel heeft: AZ-uit voor de beker.