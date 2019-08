Afgang Heracles zal nog even nadreunen in Almelo

Goalkeeper Warner Hahn van Heerenveen in actie tegen Heracles. Beeld ANP

Heracles-Heerenveen 0-4, met die opvallende uitslag hadden beide coaches geen rekening gehouden. De Duitse coach Frank Wormuth kreeg alle lof voor zijn spelopvatting, waarbij Heracles de defensieve kwetsbaarheid verbloemde met een zee aan doelpunten. Zondag oogde de verdediging echter als een circus, waarin clowns en pseudo­acrobaten leken te zijn opgesteld.

Johnny Jansen verving tijdens een naargeestig seizoen voor Heerenveen de ontslagen trainer Jan Olde Riekerink, waarna de assistent definitief werd doorgeschoven. Zijn perspectief leek troebel, maar zondag had iedereen kunnen scoren bij Heerenveen.

Bruijn, vorig seizoen doorgebroken bij NEC, speelde lang niet als linksbuiten, maar zijn treffer was van grote schoonheid. De Noorse Nigeriaan Ejuke is voor die positie gehaald en verzorgde als invaller het slotakkoord. ‘Waar staan we?’, vroeg Jansen zich af, na een wisselvallige voorbereiding. Zijn collega Wormuth had Heracles hoog ingeschaald. En dus voelde de 4-0 zondag in dubbel opzicht als een aardschok.

Het chagrijn overheerste al voor de aftrap in Almelo, omdat een deel van de fans het niet pikt dat het stadion de komende tien jaar Erve Asito wordt genoemd. Erve staat synoniem voor het boerenleven, waarmee buurman en aartsrivaal FC Twente zich profileert. En dus gooiden de fans eieren op het veld en werd een kip losgelaten, die door de derde aanvoerder Dario van den Buijs moest worden gevangen.

Blinde kippen

Zo lagen ook de woordspelingen voor het oprapen, omdat in de laatste linie van Heracles diverse blinde kippen waren aan te wijzen. Van den Buijs weigerde zich te verschuilen achter de actie van de supporters, die indirect de toon hadden gezet voor een treurige middag. ‘Het is geen excuus voor onze individuele fouten.’

En sarcastisch uitte Wormuth zijn medeleven met de kip, die geen gras kon eten op de kunstsprieten van Heracles. Evenals Van den Buijs weigerde ook de trainer het protest van de achterban te veroordelen. ‘We leven in een democratie, waarbij iedereen het recht heeft op een eigen mening. Het kostte een paar eieren en ik kon wel lachen om die kip op het veld. Het had niets te maken met ons zwakke spel.’

Voor zijn falende verdediger Rossmann toonde Wormuth geen mededogen, nadat Heerenveen het duel binnen een half uur had beslist. Heracles is veel beter dan het zondag liet zien, is zijn stellige overtuiging. ‘Niemand hoeft zich zorgen te maken, wij komen sterker terug’, betoogde Van den Buijs. Het waren zalvende teksten na een afgang, die nog even zal nadreunen in Almelo.

Blaswich was een karikatuur van een doelman met twee blunders. Met speelse ironie zag Heerenveen-coach Jansen hoe Dresevic al in de zevende minuut ‘geweldig raakschoot uit een vrije trap’. En, grijnzend: ‘Nou ja, hij scoorde.’ Met hulp van Blaswich, die de bal van grote afstand kinderlijk onder zijn armen liet glippen: 1-0.

Bij de 2-0 danste Bruijn wel erg soepel door het hart van de Heracles-defensie, de 3-0 was een aanklacht. Blaswich verlegde het probleem naar Rossmann, die zo lang treuzelde tot hij de bal kwijt was. Van Bergen tekende voor de 3-0 en woedend liep Rossman na zijn pijnlijke wissel naar de kleedkamer.

Bij Heracles konden ze naast de geblesseerde aanvoerder Pröpper geen tweede captain aanwijzen en dus koos de spelersgroep er twee. Van den Buijs werd tegen wil en dank gedegradeerd tot kippenboer en constateerde dat zijn ploeg al vlot uit elkaar viel. Je kunt ook niet ongestraft de smaakmakers van vorig seizoen vervangen door spelers, die zich nog moeten bewijzen.

Zo gaat het altijd bij Heracles, aldus Wormuth. ‘Geef ons tijd.’ Maar Dessers was bij FC Utrecht al niet onomstreden, Dos Santos bleef een helft lang onzichtbaar en alleen de van PSV gehuurde Mauro Junior onttrok zich als invaller aan de malaise. En Blaswich is bepaald geen doelman op wie je blind kunt vertrouwen. Natuurlijk had Ejuke hem niet mogen verrassen in de korte hoek, al was de 4-0 in de slotminuut er een voor de statistiek.

Heerenveen-coach Jansen straalde alsof zijn ploeg zich al had geplaatst voor Europees voetbal, de zege voelde als een even kostbaar als onverwacht geschenk. De nieuwe spits Jens Odgaard laat zich niet vergelijken met Lammers en al helemaal niet met Martin Odegaard, die als huurling van Real Madrid in het seizoen 2017-18 bij Heerenveen voetbalde. What’s in a name?

De helden van vorig seizoen worden of snel vergeten of blijken onmisbaar. De voorbereiding zegt niets, weten ze nu in Heerenveen en Almelo. Een kip als symbool van de onvrede, gevolgd door twee flaters en de wereld zag er voor twee ploegen heel anders uit.