‘Affaire-Pechstein’ wordt schaatscoach Bouwman fataal in Duitsland

Claudia Pechstein tijdens het wereldbekertoernooi in Wit-Rusland. Beeld BSR Agency

Volgens Große, een Berlijnse vastgoedondernemer die ooit een generaalspost in de DDR ambieerde, is de overeenkomst met Bouwman per 31 juli schriftelijk opgezegd. ‘Een bondscoach die de strijd om het hoogste ambt binnen de bond als een grap omschrijft en de succesvolste Duitse schaatsster ooit Claudia Pechstein ‘om te kotsen’ vindt, hoort niet in deze functie’, lichtte hij toe.

Het ontslag van Bouwman (47), sinds drie jaar in Duitse dienst, is de climax van een maandenlange strijd binnen het Duitse schaatsen. Toen in november vorig jaar Stefanie Teeuwen plotseling afscheid nam als voorzitter van de bond, kandideerde Große zich als opvolger. ‘Ik kan dat niet serieus nemen’, zei Bouwman toen tegen deze krant. ‘Het is alsof ik mijn eigen vriendin zou voordragen. Dat kan gewoon niet.’

Pechstein is al jaren een splijtzwam in het Duitse schaatsen, maar tegelijkertijd een vrouw waar geen ontkomen aan is. Ze haalt ondanks haar hoge leeftijd, 48, nog steeds de meest aansprekende resultaten voor haar land. Große, imponerend en regelmatig intimiderend, heeft in haar kielzog de al bestaande spanningen alleen maar aangewakkerd.

Vooral als het over de dopingschorsing gaat die Pechstein in 2009 kreeg opgelegd nadat afwijkende bloedwaarden waren vastgesteld, kan Große zich nauwelijks inhouden. Hij bedreigde Nederlander Harm Kuipers, lid van de medische commissie van de internationale schaatsunie. En in eigen land boezemde hij twee parlementariërs zoveel angst in dat hem een toegangsverbod voor de Bondsdag werd opgelegd.

De verwachting van Bouwman was in november nog dat een geschiktere kandidaat dan de omstreden Große gevonden zou worden voor de voorzittersfunctie, maar dat gebeurde niet. Eind juni besloten de twee overgebleven bestuursleden van de Duitse schaatsbond, die in zware geldnood verkeert, Große toch als waarnemend voorzitter aan te stellen, een benoeming die bij de ledenraadsvergadering in september bestendigd moet worden. Große heeft beloofd een nieuwe hoofdsponsor mee te brengen.

De manier waarop Große zijn nieuw verkregen macht al direct te gelde heeft gemaakt, zal waarschijnlijk niet goed vallen bij de schaatsers. Oud-langebaanschaatser Moritz Geisreiter toonde zich afgelopen week als woordvoerder van de atletencommissie teleurgesteld over de benoeming. Große zou geen verenigende kwaliteiten hebben, benadrukte hij in de Duitse media.

Geisreiter voegde daaraan toe dat de schaatsers bovendien heel tevreden waren met bondscoach Bouwman. ‘Hij geniet bij de sporters en sportsters absolute steun, met Claudia Pechstein als enige uitzondering’.

Met Große aan het roer lijkt nu waarheid geworden wat gevreesd Geisreiter en anderen vreesden: Pechsteins wil is wet. En dus is Bouwman niet langer welkom.