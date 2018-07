Advocaten moeten Tourstart van Froome redden

Als Tom Dumoulin zondagmiddag na het Nederlands kampioenschap komt aanrijden bij de bus van Sunweb, roept een toeschouwer: ‘Zo Tommie, dat is weer een concurrent minder, hè.’ Dumoulin is dan nog niet op de hoogte van het nieuws dat organisator ASO Chris Froome uit de Tour de France wil weren .

Volgens de Fransen brengt de viervoudig Tourwinnaar, die is verwikkeld in een salbutamolaffaire, het evenement reputatieschade toe. Sky, de ploeg van Froome, vecht de uitsluiting aan en laat de zaak dinsdag voorkomen bij het arbitragehof van het Frans olympisch comité. Een dag later is de uitspraak. De Tour start zaterdag in de Vendée, in het westen van Frankrijk.

'Het is een puinhoop'

Dumoulin stapt snel de bus in, waar hij wordt bijgepraat door de ploeg. Even later komt hij terug om het legertje camera’s alsnog te woord te staan. Aanvankelijk houdt hij zich op de vlakte, wijs geworden na eerdere uitspraken over Sky. ‘Ik heb het nieuws vijf minuten geleden gehoord. Wat moet ik er over zeggen?’

Maar even later laat Dumoulin zijn ergernis alsnog de vrije loop. ‘Over een paar dagen begint de Tour en de rechter moet nog gaan beslissen of de titelverdediger wel of niet mag meedoen. Het is een puinhoop. Dit is zo slecht voor onze sport. Een potentiële sponsor die naambekendheid wil, zal nu ook denken: het wielrennen maar even niet.’

Froome hangt al sinds september vorig jaar een dopingschorsing boven het hoofd. In de Ronde van Spanje werd bij de Brit een te hoge concentratie van het astmamiddel in zijn urine aangetroffen. Het reglement van de internationale wielerunie UCI schrijft voor dat er in zo’n geval nader onderzoek moet plaatsvinden. Froome houdt vol onschuldig te zijn. Zolang juristen zijn gelijk proberen aan te tonen, mag hij blijven meedoen aan wedstrijden. Vorige maand won hij de Giro d’Italia.

Goede naam van Tour in geding

Volgens de ASO kan Froome op basis van artikel 29 van het huisreglement wel degelijk een startverbod opgelegd krijgen, zo berichtte de Franse krant Le Monde zondag. Het artikel geeft de organisatie het recht in te grijpen als de goede naam van de Tour in het geding is.

In 2008 trok de ASO om die reden de uitnodiging aan wielerploeg Astana in, vanwege ‘het schade toebrengen aan de Tour de France en het wielrennen in het algemeen’. Een jaar later wilden de Fransen de op cocaïne betrapte Tom Boonen eveneens uitsluiten, maar hij ging met succes in beroep tegen zijn uitsluiting.

De druk op Froome wordt steeds groter. Vorige week riep Tourlegende Bernard Hinault de renners op om te staken als Froome aan de start verschijnt. Gisteren voegde zich oud-renner en FDJ-ploegleider Marc Madiot bij hem. UCI-voorzitter David Lappartient liet weten dat de wielerunie in de komende dagen stelling neemt in de kwestie.

De enige renner van Sky die meedeed aan het NK was Dylan van Baarle. Hij was onlangs nog op hoogtestage met Froome. ‘Het is ongelofelijk hoe koel hij onder alle commotie blijft. Als mij het zou overkomen, zou ik elke dag huilend in mijn bed hebben gelegen.’

Van Baarle is eerste reserve in de Tourploeg van Sky. Indien Froome niet mag starten, staat hij klaar om hem te vervangen. ‘Ik blijf in elk geval maar tot donderdag trainen.’