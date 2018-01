Advocaten gaan onderzoeken of Ajax fouten heeft gemaakt rond hartstilstand Nouri

De Volkskrant publiceerde vorige maand een uitgebreide reportage over Nouri en zijn ongeval op 8 juli in het Zillertal in Oostenrijk, tijdens de laatste dag van het trainingskamp van Ajax. Verschillende medici spraken in dat artikel anoniem hun twijfels uit over de behandeling op het veld door onder anderen clubarts Don de Winter, omdat te laat zou zijn begonnen met de reanimatie. Op de destijds rechtstreeks uitgezonden beelden is in de eerste, cruciale minuten nauwelijks activiteit te zien, alsof de doktoren niet wisten wat ze moesten doen.



Flauwgevallen

De geraadpleegde artsen, die in sommige gevallen buitengewoon kritisch waren, wilden anoniem blijven omdat ze geen wetenschappelijk bewijs voor hun stelligheid kunnen aanvoeren. De familie zat met dezelfde vragen en verzoekt al maanden om meer duidelijkheid van Ajax. Op nadrukkelijk verzoek van de familie liet de Volkskrant de kennis over het inhuren van de letselschadeadvocaat destijds uit het stuk, omdat de familie niet de indruk wilde wekken loodrecht tegenover Ajax te staan. Dat was toen ook nog niet zo.