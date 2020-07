Advocaat wil 86 goals dus kwam Linssen toch

Bryan Linssen, de nieuwe linksbuiten van Feyenoord, hier nog in dienst van Vitesse. Beeld ANP Sport

Doelpunten voorkomen is volgens een oude trainerswet makkelijker dan doelpunten maken. Daarom plaatsen veel coaches voor de seizoenstart achter de naam van elk selectielid hoe vaak diegene elk seizoen gemiddeld scoort. De optelsom daarvan bepaalt de doelstelling.

De doelstelling van Feyenoord-coach Dick Advocaat is glashelder: kampioen worden in 2021. Benodigd daarvoor: rond de 86 goals. Met dat aantal werd Feyenoord in 2017 kampioen.

En dus belde Advocaat vorige week Bryan Linssen op om nog eens koffie te drinken op Feyenoords trainingscomplex, resulterend in een handtekening van de ervaren aanvaller onder een driejarig contract. Advocaat kraste 15 streepjes op zijn doelpuntenlijstje bij. Vorig seizoen scoorde de Limburger voor Vitesse 14 keer in 25 wedstrijden, daarvoor 12 maal in 30 duels en daarvoor 16 keer in 33 wedstrijden.

Een maand eerder liepen de onderhandelingen nog spaak. De transfervrije Linssen zei op 19 mei in deze krant dat Feyenoord door een te laag eerste aanbod zijn gevoel voor die club ‘kapot’ had gemaakt. Gistermiddag stond hij alsnog te stralen in het hagelnieuwe Feyenoord uitshirt. ‘Ik heb voor mijn hart gekozen.’

Dat werd veroverd door Advocaat, zei Linssen. En ook wel door wat extra centen, al was er voor de aanvaller elders nog veel meer geld te halen.

De door corona vertroebelde financiële huishouding noopte Feyenoord aanvankelijk relatief laag in te zetten. Linssen wordt in oktober 30 jaar en zal geen grote transfersom meer opleveren. Maar Advocaat beet door. Het kampioenschap afsnoepen van het veel rijkere Ajax zou een prachtige kroon op ’s mans carrière zijn. Misschien zelfs reden om op zijn 73ste definitief te stoppen.

Vandaar dat ook het contract van routinier Leroy Fer met twee jaar werd verlengd en dat van toptalent Orkun Kökcü opgewaardeerd. Zo blijft het geraamte van de ploeg die vorig seizoen door Advocaat knap werd opgeborsteld intact.

De coach nam vervolgens geen genoegen met de 20-jarige Christian Conteh, die vorige week al werd vastgelegd. Vermoedelijk zal deze Duitse linkerspits pas onder Dirk Kuijt, gedoodverfd opvolger van Advocaat, kansen krijgen.

Linssen heeft bewezen een stabiele doelpuntenmaker te zijn. ‘Ik heb er de laatste jaren net zoveel gemaakt als Berghuis, maar bij mij er zat geen strafschop bij,’ rekende Linssen zelf fijntjes voor.

Ideaal scenario

Telt Advocaat verder dan komen er in het ideale scenario nog zo’n 20 goals van rechtsbuiten en vaste penaltynemer Steven Berghuis bij. De spitsen Robert Bozenik en Nicolai Jørgensen moeten elkaar opzwepen naar eenzelfde aantal.

Kökcü sprak uit in de dubbele cijfers te willen komen qua doelpunten. Naast hem zal oudgediende Jens Toornstra of de eveneens transfervrij aangetrokken Mark Diemers spelen. Beiden zijn gezegend met een machtige trap dus ook achter die positie zal Advocaat met potlood tien goals hebben ingetekend.

Met nog zo’n tien goals erbij van invallers en kopsterke pionnen als Marcos Senesi en Fer komt Feyenoord aardig in de buurt van streefaantal 86.

Natuurlijk moet Advocaat hopen dat de doelpunten straks daadwerkelijk vallen, en dan ook nog op de goede momenten. En dat Ajax, AZ of PSV niet onverhoopt veel beter op schot zijn.

En natuurlijk is de defensie dichtsmeren minstens zo belangrijk, maar dat kreeg Advocaat bij de meeste ploegen die hij trainde rap voor elkaar. Zo ook bij Feyenoord.

Belangrijk is daarbij wel, zo benadrukt hij intern, dat er nog een extra centrumverdediger bijkomt en dat Senesi blijft. Voor de Argentijnse centrumverdediger is veel belangstelling, maar hij is een cruciale schakel achterin. Aan de overzijde geldt dat voor Steven Berghuis. De rechtsbuiten had een jaar geleden zijn zinnen gezet op een transfer naar een topcompetitie in 2020, maar maakte in een recent interview duidelijk dat zijn gevoel meer richting Feyenoord is gedraaid nu de wind waait zoals Advocaat dat wil.

De Feyenoord-top kijkt ondertussen verder. Het nieuwe stadion is momenteel meer een grijze dan een gouden stip aan de horizon en intern is er nog steeds een machtsstrijd gaande. Om door te groeien worden gesprekken gevoerd met Amerikaanse investeerders. Doel: een directe investering in het spelersbudget van 40 á 50 miljoen om zo op structurele basis de Champions League te bereiken en verder te groeien.

Advocaat kan daar niet op wachten. Hij heeft komend seizoen 86 goals nodig en daarom wilde hij Linssen. Die zei: ‘Ik heb betere spelers om me heen. Als ik me thuis voel, ga ik hier ook scoren.’ Dat andere van subtoppers afkomstige aanvallers dat ook zeiden bij hun presentatie en daarna hopeloos flopten in De Kuip, weet hij. Schouderophalend: ‘Of het een succes wordt, weet je nooit. Maar ik ga alles geven.’