Dick Advocaat (70) is de man die FC Utrecht terug naar de subtop van de eredivisie moet loodsen. ‘De spelers zijn goed, maar de afstemming in het elftal klopt niet.’

Frans van Seumeren, eigenaar van de voetbalclub FC Utrecht (links) en Dick Advocaat tijdens de presentatie van Advocaat als nieuwe trainer van FC Utrecht. Foto ANP

Het antwoord op de vraag of Dick Advocaat verslaafd is aan voetbal, is zo kort als het kan zijn: ‘Ja.’ En dus is hij, aan het eind van de maand 71 jaar, terug op het veld, bij FC Utrecht. Afscheid nemen bestaat niet bij hem.

Hij is aangesteld als de trainer die FC Utrecht van plek 14 naar pakweg plek 5 in de eindstand dient te brengen. Gras en het spel zelf geven hem energie. Zijn vrouw vond het goed dat hij weer een baan aannam, al was de restrictie dat het een betrekking in Nederland betrof. ‘Utrecht was een goede oplossing, om niet thuis te hoeven zitten’, zegt hij met een kwinkslag.

Advocaat is maandag gepresenteerd als hij in de Van Hanegem-zaal van stadion Galgenwaard over het zonnige veld uitkijkt: ‘Wat een schitterend stadion.’ Bij Utrecht nam hij ook afscheid als speler, in 1984, toen de trainers hem zeiden dat hij beter kon stoppen.

Utrecht zocht autoriteit, kwaliteit en ervaring. Vragen over moderne trainers en moderne training wimpelt hij af: ‘Het gaat alleen om winnen.’ En winnen, het zij gezegd, deed hij vorig seizoen te weinig bij Sparta, waar hij als opvolger van de ontslagen Alex Pastoor voor het eerst in zijn loopbaan degradeerde. ‘Daarvan ben ik echt ziek geweest. Ik wil mijn loopbaan op een goede manier afsluiten. Modern of niet, Jantje moet weten wat Pietje doet. Ik houd van een goede organisatie.’

Tien minuten bedenktijd

Eigenaar Frans van Seumeren belde met Advocaats zaakwaarnemer Rob Jansen, toen Utrecht inzag dat de club niet verder wilde met clubicoon Jean-Paul de Jong. Advocaat had tien minuten bedenktijd nodig, vooral voor overleg thuis. Van Seumeren luistert achter in de zaal mee, nadat hij binnen een paar minuten een keer of vier zijn afschuw heeft uitgesproken over de wedstrijd van afgelopen zondag, het verloren thuisduel met het gepromoveerde Emmen. ‘Wat een waardeloze wedstrijd.’

Advocaat zegt daarover: ‘De spelers zijn goed, maar de afstemming in het elftal klopt niet.’ Zo vraagt hij zich af waarom Simon Gustafson, de begaafde nummer 10, veel te weinig aan de bal komt. Utrecht zag de dragende spelers Ayoub en Labyad vertrekken. ‘Er ligt een hoop werk.’

Het begin is lastig. Advocaat lacht als hij het programma opdreunt. Feyenoord-uit en Groningen-uit, en tussendoor thuis voor de beker tegen MVV. Hij neemt Zeljko Petrovic mee als assistent. De andere assistenten, Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys, mogen blijven. ‘Als ze alle drie goed luisteren, komt het wel goed met ze.’