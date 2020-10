Advocaat haalt zijn gelijk met behoudende tactiek: Feyenoord droogt Willem II af

(l-r) Sebastian Holmen van Willem II en Joao Teixeira van Feyenoord in duel. Beeld ANP

Drukzetten of inzakken? Dat was de vraag die de afgelopen weken geregeld werd gesteld bij Feyenoord. Terwijl een deel van de spelersgroep de tegenstander snel zou willen afjagen, voelde trainer Dick Advocaat meer voor een behoudende tactiek.

Met een overtuigende zege (4-1) op bezoek bij Willem II haalde de 73-jarige coach zijn gelijk. Vanuit een compacte organisatie liet Feyenoord zich vooral na rust van zijn beste kant zien. Waar in voorgaande duels een gebrek aan eensgezindheid de ploeg opbrak, voetbalden de Rotterdammers nu met één gedachte.

‘Ik heb er niet aan getwijfeld dat deze manier van spelen het best bij ons past’, zei Advocaat na afloop. Volgens hem was er nooit sprake geweest van een discussie met de spelersgroep over de te hanteren tactiek. ‘Ik heb gewoon gezegd hoe ik wil spelen. Wat iemand anders ervan vindt, is niet zo relevant.’

De kwestie was opgelaaid omdat Feyenoord in de eerste weken van het seizoen op twee gedachten leek te hinken. De aanvallers zetten de tegenstander op eigen initiatief snel onder druk, terwijl de verdedigers naar achteren liepen. Het gevolg: de ruimtes tussen de aanvallers, middenvelders en verdedigers werden zo groot dat FC Twente en ADO Den Haag eenvoudig tot kansen kwamen.

Frustrerende minuten

Tot frustratie van Advocaat. Hij bleek niet doof voor de signalen vanuit de groep en stapte vorige week tegen ADO van zijn geloof af door zijn ploeg overal op het veld druk te laten zetten, zoals een deel van de spelersgroep wilde. Na negentig frustrerende minuten en een moeizame overwinning wist Advocaat genoeg. ‘Wat de spelers graag willen, wil ik niet. Daar ga ik het nog een keer met ze over hebben’, zei hij toen.

Tegen Willem II bestond geen enkele twijfel over het plan waarmee Advocaat zijn spelers het veld in had gestuurd. In plaats van de tegenstander al op de rand van het strafschopgebied af te jagen, trokken de aanvallers zich terug tot de kop van de middencirkel. Vanuit een hechte organisatie wachtte Feyenoord, waar de Servische centrale verdediger Uros Spajic zijn debuut maakte, de thuisploeg geduldig op.

Het is precies de manier waarmee Advocaat vorig seizoen zoveel succes behaalde. De ervaren coach volgde in november 2019 de opgestapte Jaap Stam op. De oud-verdediger van onder meer Manchester United en PSV wilde met Feyenoord aanvallend en attractief voetbal gaan spelen, maar liep tegen een aantal grote nederlagen aan en trok zijn conclusies voordat hij werd ontslagen.

Advocaat bouwde vanaf de eerste dag zekerheid in en liet zijn ploeg veel compacter en twintig tot dertig meter verder naar achteren spelen. Niet zonder resultaat: van de 24 officiële wedstrijden onder zijn leiding verloor Feyenoord er tot dusver slechts één. In de Europa League was FC Porto met 3-2 te sterk.

‘Je moet het ook kunnen’

Toch begon het bij een aantal spelers te jeuken dat Feyenoord kwalitatief mindere tegenstanders in de Kuip niet meteen bij de keel durfde te pakken. Zij weten als geen ander wat voor gevoel het geeft om de tegenstander in een kolkend stadion de wil op te leggen. Advocaat: ‘Veel ploegen willen tegenwoordig vroeg drukzetten, maar je moet het ook kunnen.’

Zo onsamenhangend als Feyenoord tegen ADO en Twente voetbalde, zo vastberaden kwam het tegen Willem II voor de dag. Na een vroege achterstand door een doelpunt van spits Vangelis Pavlidis uit een hoekschop had de ploeg van Advocaat volledig de controle over de wedstrijd. Precies zoals de Hagenaar zijn ploegen graag laat voetballen: zekerheid voor attractiviteit.

Al viel er na rust (1-1) genoeg te genieten bij Feyenoord. Met de Portugese aanwinst João Teixeira als draaischijf combineerde Feyenoord zich vlot naar een handvol kansen. Telkens was het de aanvallend ingestelde middenvelder die voor dynamiek in het spel van Feyenoord zorgde. De ene keer met een slimme loopactie in de diepte, dan weer met een gevoelige pass met de buitenkant van de voet.

Gelegenheidsspits Linssen

Teixeira stond in de eerste helft aan de basis van de gelijkmaker van de mee opgekomen linksback Ridgeciano Haps en legde de bal na rust klaar voor aanvoerder Berghuis, die met twee doelpunten zijn seizoenstotaal alweer op zes bracht. Het is nog altijd de vraag of hij in Rotterdam blijft. Tussendoor had gelegenheidsspits Bryan Linssen Feyenoord op voorsprong gezet.

‘Ik heb genoten van ons spel in de tweede helft’, zei Berghuis. ‘Het past bij de grote ambities die we als groep hebben uitgesproken. We willen meedoen om de titel en in de Europa League overwinteren. Dan zijn dit soort prestaties over een langere periode nodig.’

Ondanks het gemor over de speelwijze nam Feyenoord met tien punten uit vier wedstrijden de koppositie over van Ajax, dat verloor bij FC Groningen. ‘We hebben heel volwassen en gecontroleerd gespeeld’, aldus Advocaat, die van binnen gejuicht moet hebben dat zijn tactische plan klopte. ‘Ja, het pakte vandaag weer goed uit.’