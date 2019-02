Advocaat geen kandidaat-trainer meer van Feyenoord om alle kritiek: ‘Het werd elke dag erger’

Geagiteerd en strijdbaar, dan weer kwetsbaar en deemoedig; Utrecht-trainer Dick Advocaat toont vrijdag het complete pallet van zijn gemoedstoestand. De 71-jarige nestor van het betaald voetbal erkent dat zijn afmelding bij Feyenoord als een vlucht kan worden uitgelegd. Durfde Advocaat niet vanwege de ‘negatieve teneur’ die hij in Rotterdam bespeurde? ‘Ik zit nu ook niet lekker in mijn vel, in december had ik wellicht ja gezegd tegen Feyenoord.’

Donderdagavond verzocht hij zijn zaakwaarnemer Rob Jansen om te bedanken voor de functie van hoofdtrainer van Feyenoord. Advocaat leek na vier seizoenen met ‘prijzenpakker’ Giovanni van Bronckhorst aan het roer de ideale tussenpaus, die tevens clubicoon Dirk Kuijt zou klaarstomen voor het hoofdtrainerschap.

Hij proefde te veel weerzin, vertelde Advocaat, vrijdag op trainingscomplex Zoudenbalch in Utrecht, zonder een duidelijk voorbeeld te geven. ‘Intern bij Feyenoord voelde ik volledige steun. Ik wist ook wat er speelde en dat wilde ik niet op mijn hals halen. Nu wordt me verweten dat ik ervoor wegloop. Misschien wel, maar ik weet ook meer.’

Thuis niets verteld

Tot zijn verbazing hadden diverse media al gememoreerd dat Advocaat ‘op pole position’ lag bij Feyenoord. ‘Ik had thuis nog niet eens verteld dat Feyenoord me benaderd had.’ Zo gek was het ook niet dat Feyenoord bij hem uitkwam, aldus Advocaat. ‘Hadden ze gezegd dat Advocaat te oud is, dan ga ik daarin mee. Maar je kunt weinig zeggen over mijn carrière. En Feyenoord zocht een ervaren coach.’

Een woordvoerder van Feyenoord bevestigt dat het bij ‘één oriënterend gesprek’ met Advocaat was gebleven. En de suggestie dat hij was afgewezen als mogelijke opvolger van Van Bronckhorst, klopt niet. ‘Wat ik zeg is waar. Ik besloot dat het ik niet moest doen.’

Het gevoel was anders dan in 2016, toen hij bij Feyenoord zijn voormalige protegé Van Bronckhorst bijstond als adviseur. De debuterende hoofdcoach kreeg ondanks zeven nederlagen op rij een herkansing bij Feyenoord, met Advocaat als mentor. ‘Feyenoord is een grote, maar ook een moeilijke club. Er moet veel gebeuren, dat weet iedereen. Dan moet ik me lekker voelen en dat is niet het geval.’

Teken van armoede

De kritiek hakte er stevig bij hem in. ‘Het werd elke dag erger.’ Zijn voormalige assistent Willem van Hanegem noemde de mogelijke aanstelling van Advocaat bij Feyenoord een teken van armoede. Het Legioen was evenmin enthousiast, in diverse pols werd zijn komst afgewezen. Advocaat besefte dat hij na vijf nederlagen op rij met FC Utrecht en het nodige rumoer bij de club niet sterk stond. Hij oogde breekbaar.

Wat hem irriteerde? ‘Alles.’ De NOS-verslaggever bijvoorbeeld die vorige week bij Radio 1 verklaarde dat ‘Advocaat passé was.’ Dan raak je de oude maestro in zijn ziel. Speelde zijn leeftijd ook een rol, toen hij FC Utrecht van de vijftiende naar de vierde plaats loodste. En nu is hij na vijf nederlagen op rij plotseling bejaard en versleten? ‘Waar is dat op gebaseerd?

‘Toen Sparta me vroeg, zei iedereen: niet doen. En ik deed het wel. Bij Utrecht kreeg ik het advies: niet doen. Ik deed het wel. Nederlands elftal? Niet doen, slecht voor je carrière. Zo zit ik niet in elkaar, dan doe ik het juist wel. Nu hoor ik dat Advocaat de laatste zes, zeven jaar niks heeft gewonnen, maar het is inherent aan mijn keuzes. Ik zit niet lang meer bij een club, dan win je geen prijzen. En Utrecht is zeker mijn laatste club in Nederland.’

Gekwetst ego

De sentimenten deugen niet, aldus Advocaat. Verandert dat zondag wanneer Utrecht tegen koploper PSV afrekent met een treurige serie? En is hij dan weer een gewilde trainer? Vrijdag spuugt een gekwetst ego zijn gal. En beklaagt Advocaat zich wederom over de vierde man, die arbiter Kuipers zou hebben ingefluisterd om PEC Zwolle een strafschop te geven. Het bleek de inleiding tot een 4-3 nederlaag na een 3-1 voorsprong.

Provocerend illustreerde hij in woord en gebaar zijn afkeer van de videoscheidsrechter. Advocaat verdedigde de onlangs aangetrokken Bazoer, die de vierde man na afloop had geduwd en vanwege een rode kaart voor drie duels werd geschorst. ‘De autoriteit van zo’n jongen van 25 jaar, die voortdurend met zijn wijsvinger loopt te zwaaien. En na afloop heel hard tegen Kuipers roept dat Bazoer rood moet krijgen om maar lekker in beeld te zijn. Ik kan er niet meer tegen, misschien is het ook wel tijd dat ik stop.’