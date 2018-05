Adrie Poldervaart stapt over van de massagetafel naar het coachvak

De naam van Adrie Poldervaart staat op de site van voetbalclub Excelsior nog onder het kopje ‘medische staf’, maar dat is sinds woensdag verouderde informatie: de 47-jarige fysiotherapeut is voor twee jaar aangesteld als hoofdcoach van de Rotterdamse club, die uitkomt in de eredivisie. Het wordt zijn debuut in het betaald voetbal.

Poldervaart is een man van Excelsior. Zijn eerste baantje kreeg hij er in 1993 als net afgestudeerde Rotterdamse fysio van begin 20. Nadien groeide hij ook uit tot een gerespecteerd voetbaltrainer in de regio. In 2015 kreeg Poldervaart de Rinus Michels Award voor de beste trainer in het amateurvoetbal van Nederland voor zijn werk bij Zwaluwen uit Vlaardingen.

Er werd al langer gespeculeerd over de mogelijke promotie van Poldervaart. Bij zijn laatste wedstrijd als coach van de amateurs van Barendrecht zei hij tegen het AD dat hij alleen al ‘verguld was over het feit dat ze met hem gesproken hadden’.

Als coach van Barendrecht eindigde hij dit seizoen op de vierde plaats in de tweede divisie. Tussen zijn werk als trainer, fysiotherapeut bij Excelsior en twee andere praktijken door, behaalde hij twee weken geleden zijn trainersdiploma. Als onderdeel van de Uefa Pro-cursus, de hoogste trainersopleiding, liep hij onder meer een stage bij FC Utrecht en Erik ten Hag, inmiddels werkzaam bij Ajax.

‘Ik heb altijd voor ogen gehouden dat ik als trainer in het betaald voetbal aan de slag wilde. Direct nadat ik mijn diploma had gehaald, belde Ferry de Haan, algemeen directeur van Excelsior’, zegt Poldervaart op de site van de club. Hij zei niet direct ja: ‘Ik heb immers twee goede praktijken als fysiotherapeut die ik moet opgeven. Ook Barendrecht achterlaten gaat mij aan het hart.’

Over de keuze voor Poldervaart als opvolger van Mitchell van der Gaag, die naar NAC in Breda is vertrokken, zegt algemeen directeur De Haan in het persbericht: ‘Nadat Mitchell had laten weten te zullen vertrekken, hebben wij met drie mogelijk kandidaten gesproken. Om uiteenlopende redenen ging dat allemaal niet door. Dus toen gingen we kijken naar iemand met minder ervaring in het betaalde voetbal. Adrie heeft prima gepresteerd met de amateurclubs waar hij heeft gewerkt en heeft natuurlijk niet voor niets het hoogste trainersdiploma behaald. Hij is innovatief en laat zijn teams altijd attractief voetballen. Ik wil BVV Barendrecht bedanken voor hun medewerking en het feit dat ook zij Adrie deze kans gunnen.’

Bij Barendrecht balen ze van het vertrek van Poldervaart, zegt voorzitter Martin Seltenrijch. ‘Hij is een geweldige trainer. Een voetbaldier. 24 uur per dag bezig. Thuis bekeek hij nog uitgebreid beelden van de tegenstanders. Dan kwam Adrie altijd weer met een tactisch plan. Dus ja, het is erg jammer dat hij weggaat. Maar we gunnen het hem natuurlijk ook van harte. We zijn stiekem ook een beetje trots dat een trainer van ons naar de eredivisie gaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij mooie jaren gaat beleven langs de lijn in Rotterdam.’