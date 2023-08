Adoptiesprookje rond Michael Oher lijkt plots meer op historie over geldwolven

Michael Oher van Baltimore Ravens kijkt in 2010 toe bij een wedstrijd Buffalo Bills. Beeld AP

De mierzoete feelgoodfilm The Blind Side (2009) is niet gebaseerd op een waargebeurd verhaal, maar op een leugen. Dat beweert Michael Oher, de voormalig American footballspeler die centraal staat in de film over een rijke witte familie die de zwarte, dakloze tiener in huis haalt. Volgens Oher is hij nooit geadopteerd, zoals hij veronderstelde, maar werd hij door zijn ‘gezin’ voor het karretje gespannen voor financieel gewin.

De Amerikaan, inmiddels 37 jaar en vader van vier kinderen, sleepte de familie Tuohy vorige week voor de rechter. De miljonairs uit Tennessee, in de film afgebeeld als weldoeners, zouden Oher op zijn 18de hebben misleid bij het tekenen van documenten die hen toezichthouders maakten van de talentvolle footballspeler.

Via een zogeheten ‘conservatorship’ namen de Tuohys belangrijke, financiële beslissingen uit handen van Oher. Die zou door de familie zijn verteld dat de overeenkomst in feite neerkwam op adoptie.

Geen cent ontvangen

Volgens de aanklacht ontdekte Oher ‘tot zijn schaamte’ pas in februari dat hij slechts onder curatele stond. De footballspeler claimt dat de Tuohy’s miljoenen dollars verdienden aan The Blind Side, gebaseerd op een boek van Moneyball-schrijver Michael Lewis.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Oher zou geen cent hebben ontvangen. ‘De familie heeft zich met een leugen ten koste van hem verrijkt’, schrijven zijn advocaten.

Wie de film heeft gezien, kent het verhaal van Michael Oher, een jongen uit een achtergesteld gezin uit Memphis met elf broers en zussen en een drugsverslaafde moeder. Als kind belandde hij in de pleegzorg. Soms leefde hij op straat.

Door zijn aanleg voor sporten als basketbal, atletiek en American football kreeg Oher een studiebeurs aan een middelbare school, waar hij de kinderen van de Tuohy’s leerde kennen. Op zijn 16de trok hij in bij de familie, die hem op weg hielp naar de universiteit van Mississippi en uiteindelijk de NFL. Vanaf 2009 speelde Oher acht seizoenen in de American footballcompetitie, waarin hij uitblonk als ‘tackle’ en eenmaal de Super Bowl won.

Sandra Bullock

De filmversie van zijn leven was in 2009 een groot succes en bracht ongeveer 300 miljoen dollar op. Actrice Sandra Bullock won een Oscar voor haar vertolking van moeder Leigh Anne Tuohy. Oher zelf was minder enthousiast.

In de loop der jaren leverde hij geregeld kritiek op de film, waarin hij naar zijn smaak te veel werd geportretteerd als een hulpeloze jongeman met beperkte intelligentie. In een scène legt de piepjonge zoon van de familie Tuohy aan de keukentafel met zoutvaatjes en ketchupflessen uit waar Oher in het veld moet lopen.

De film zou zijn carrière geen goed hebben gedaan, beweert de Amerikaan. Clubmensen die zijn personage op het witte doek zagen, zouden zijn gaan twijfelen aan zijn spelinzicht en intelligentie. ‘Mensen zien niet wat voor speler ik daadwerkelijk ben’, zei Oher in 2015 tegen ESPN. In een onlangs verschenen boek noemt hij de film ‘de bron van mijn grootste pijn van de afgelopen veertien jaar’.

Ook bij sommige critici staat The Blind Side er slecht op. De film wordt met terugwerkende kracht beticht van een in Hollywood hardnekkige en clichématige vertelling van verhalen waarin arme, zwarte mensen moeten worden gered door rijke, witte weldoeners, de ‘white saviors’. Niet de barmhartigheid en sturing van de Tuohy’s, maar het doorzettingsvermogen en succes van Oher had centraal moeten staan.

Geromantiseerd

Volgens de voormalige footballspeler, gestopt in 2016, was de film een geromantiseerde versie van de werkelijkheid. De vermogende familie Tuohy, rijk geworden met restaurants, zou hem pas meer aandacht zijn gaan geven toen zijn potentie als footballspeler duidelijk werd, zo valt te lezen in de aanklacht. Na het verschijnen van The Blind Side zou de relatie tussen Oher en het gezin dat hem in huis nam zijn verslechterd.

Onduidelijk is of en hoe de familie Tuohy namens hem handelde tijdens zijn NFL-carrière, waaraan Oher rond de 30 miljoen dollar verdiende. In de aanklacht eist de Amerikaan dat de overeenkomst die hij op zijn 18de ondertekende wordt beëindigd, hetgeen de familie heeft toegezegd.

Ook wil Oher alsnog een deel van de opbrengsten van de film van de Tuohys ontvangen. Volgens zijn advocaten zouden vader, moeder, zoon en dochter elk 225 duizend dollar hebben gekregen, plus 2,5 procent van de opbrengsten.

Geschrokken

De familie verklaarde geschrokken te zijn van de aantijgingen. ‘We zijn hier kapot van’, zei vader Sean Tuohy tegen een lokale krant.

Misbruik als toezichthouder wordt in de VS zwaar bestraft, maar advocaten van de familie beweren dat Oher zou hebben geweten dat de Tuohy’s louter toezichthouders waren. Toch spraken Sean en Leigh Anne Tuohy in hun boeken meermaals over hun ‘adoptiekind’, ontdekten Amerikaanse media.

Hoeveel de familie precies verdiende aan de film, blijft voorlopig onduidelijk. Het zou om een bescheiden bedrag gaan, verklaarde Sean Tuohy. Diens zoon, Sean jr. zei nog elk jaar 60 tot 70 duizend dollar te ontvangen, en volgens schrijver Michael Lewis verdeelden hij en de familie elk zo’n 350 duizend dollar.

Ook Oher zou zijn aandeel hebben gekregen. ‘Dit is een moeilijke situatie voor mij’, klonk zijn korte verklaring bij nieuwszender ABC, ‘maar ik laat de aanklacht voor zichzelf spreken.’