ADO Den Haag in juridisch gevecht verwikkeld om voortbestaan

Algemeen directeur Mohammed Hamdi en financieel directeur Jachin Wildemans (R) van ADO Den Haag arriveren bij de rechtbank voor aanvang van het kort geding dat de club aanspant tegen grootaandeelhouder United Vansen. Beeld ANP

Donderdagochtend stonden beide partijen in een kort geding dat ADO had aangespannen tegenover elkaar, al kwamen de Chinese aandeelhouders niet opdagen in de rechtbank van Den Haag. Eigenaar Hui Wang, die sinds 2014 de scepter zwaait over de club, probeert de betaald voetbalorganisatie al een half jaar van de hand te doen, zonder succes tot dusver. In plaats daarvan is ADO in een overnamesoap terechtgekomen met mogelijk verstrekkende gevolgen.

Met het verkopen van de club voor het kort geding, wilde de Chinese eigenaren een gang naar de rechter voorkomen. In eerste instantie was het de bedoeling dat het Zwitserse investeringsbedrijf Cosinus Group Capital met de Haagse zakenman Anthony Rothengatter de club zou overnemen. Toen die deal mislukte, leek de nummer laatst van de eredivisie begin deze week voor 7 miljoen euro in Amerikaanse handen te vallen.

Volgens Voetbal International liet de Amerikaanse investeringsmaatschappij World Soccer Holdings donderdag in een persbericht weten een akkoord met United Vansen te hebben bereikt over de overname van 95,1 procent van de aandelen van de club. Alleen wil de nieuwe eigenaar dat de organisatiestructuur van de club op de schop gaat.

Zij zou onder meer verlangen dat de vereniging HFC, dat als cultuurbewaker het gouden aandeel beheert en een lid aan de raad van commissarissen mag leveren, een open in plaats van gesloten vereniging wordt. Daarnaast moet Stichting Toekomst ADO Den Haag, waar het gouden aandeel is ondergebracht, verdwijnen. Daarover is nog geen akkoord met de club.

Dus stond ADO in de persoon van algemeen directeur Mo Hamdi, financieel directeur Jachin Wildemans en twee advocaten donderdagochtend in de rechtbank tegenover de afwezige grootaandeelhouder UVS. Het was niet de eerste keer dat de club de Chinese eigenaar voor de rechter daagde. In 2017 oordeelde de rechter al eens dat de Chinezen 2,5 miljoen euro aan ADO moesten betalen.

In de thuiswedstrijd tegen Fortuna speelt ADO zondag voor de zoveelste laatste kans om rechtstreekse degradatie af te wenden. Uiterlijk 24 uur later hoort de club of zij door de rechter in het gelijk wordt gesteld en de Chinese eigenaren alsnog 2 miljoen euro naar de Haagse bankrekening dienen over te maken.