ADO Den Haag, de club met de meeste Nederlandse spelers

De oer-Hagenaars Tom Beugelsdijk (l) en Lex Immers zijn razendpopulair bij de supporters. Beeld BSR Agency

Vijf minuten voor het einde van ADO Den Haag-Sparta worden op Midden-Noord, de meest luidruchtige tribune in het stadion van ADO, een oud laken en een spuitbus uit een binnenzak getoverd. Na afloop van het verloren duel (1-2) prijkt het kersverse spandoek ‘Wanbeleid’ voor vijf brede mannenborsten.

Crisis in Den Haag. ADO heeft nul punten uit drie duels. Er is gefluit en gescheld, maar als de spelers Midden-Noord klappend bedanken voor de steun, krijgen ze applaus terug.

‘De spelers zijn vooral Haagse jongens, de meesten kennen we persoonlijk. Dat scheelt,’ zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersverenging Haagsche Bluf. De pijlen richten zich op de clubleiding, al weet niemand precies wie er aan welke knop draait sinds het vertrek van algemeen directeur Manders. Er wordt gesnakt naar een opvolger voor middenvelder El Khayati, die vorig seizoen een aandeel had in 29 treffers en naar Qatar toog.

Vooralsnog kleurt de selectie almaar groengeler. Liefst 13 spelers komen uit Den Haag of de nabije omgeving. Geen eredivisieclub doet ADO dat na. Een bewuste keuze, zegt technisch directeur Jeffrey van As. ‘Supporters herkennen zich in hen.’

Van Leeuwen beaamt het: ‘Zij snappen wat wij willen zien: schuim op de bekken, bloed aan de schoenen. We zijn een rauw, direct, trouw publiek. Ze moeten dat gras opvreten, ook al krijgen ze er buikpijn van omdat het kunstgras is.’

Van As: ‘Ze schrikken niet zo snel van een scheldwoord of oproer. Net als de trainer (Alfons Groenendijk, red.) en ik dat niet doen. We komen uit Leiden, dat is in de buurt. Spelers krijgen meer krediet, als ze maar alles geven. Ze hebben ook meer met maatschappelijke projecten in de regio. Sponsors zien ze graag langskomen.’

Lex Immers

Vooral Hagenaars Tom Beugelsdijk en Lex Immers zijn populair. Ze belijden in elk interview hun clubliefde. Beugelsdijk ging bij het beter betalende FSV Frankfurt ‘kapot van de heimwee’. Na een jaar keerde hij al terug. Immers, die op zijn rug een ooievaar en ‘FC Den Haag’ liet tatoeëren, spreekt na trainingen, op Twitter, Kids-dagen of tijdens darttoernooitjes veelvuldig met fans. De middenvelder legt uit, sust en bijt soms zich van zich af. ‘Dat vind ik dus mooi,’ zegt Van Leeuwen. ‘En Beugie is nooit te beroerd om een mooie boodschap in te spreken voor een jarig zoontje van een ADO-supporter. Soms gaat-ie zelfs langs.’

ADO vent het Haagse gezicht uit. ‘Support your locals’ staat er in het programmaboekje en op reclameborden onder foto’s van Beugelsdijk, Immers, Danny Bakker en Robert Zwinkels allen met een expressieve, bijna woeste uitdrukking. Samen spelen ze al 33 jaar in het eerste.

Oud-Ajacied Sheraldo Becker had het lang moeilijk met de fans. ‘We hielden niet zo van zijn gebaartjes, kwam hij ook nog uit de hoofdstad. Ja dan moet je twee keer zo hard gas geven,’ zegt Van Leeuwen

Toen Beckers opvolger, geboren Roosendaler Bilal Ould-Chikh, recentelijk een contract tekende, werd nadrukkelijk gecommuniceerd dat hij een huis in de Haagse volksbuurt Laakwartier bezit.

Ould-Chikh kwam transfervrij, zoals zowat elke nieuwkomer bij ADO. Vijf jaar geleden ging de club over in Chinese handen en werden de verwachtingen opgepompt, maar de middenmoot lijkt het maximaal haalbare met het huidige budget.

Van As: ‘We zijn vaker slecht gestart. Kwamen we ook weer bovendrijven. We doen kalmer aan met het salarisbudget, maar er komt heus nog wel wat bij.’

Geïrriteerd: ‘Toen ik El Khayati haalde was iedereen kritisch, nu kunnen we niet zonder hem. Ik praat al niet meer over hem, we kunnen blijven zeuren en klagen, maar ik geloof in deze groep. Dat doen er niet veel hier, nee... Totdat het beter gaat.’

Beloftenelftal

Van As trad 2,5 jaar geleden aan en wijst op de resultaten: de elfde, zevende en negende plaats, stijgende toeschouwersaantallen. Er is een beloftenelftal opgezet waarmee de doorstroming van eigen bloed nog makkelijker moet worden.

Van As blijft volharden in zijn dichtbij-huis-visie. ‘We pikten deze zomer Milan van Ewijk op bij Excelsior Maassluis, die doet het hartstikke goed. Moet ik dan allemaal scouts voor veel geld naar Oekraïne laten vliegen voor een rechtsback? Buiten de top 3, 4 kan geen club buitenlandse spelers halen met een directe meerwaarde.’

De spelersgroep is een vriendengroep. Na vorig seizoen ging het gros van de selectie gezamenlijk naar Ibiza. Beugelsdijk baalt bij een schorsing nog het meest dat hij de voorbereiding op een uitduel mist. ‘Lekker kaarten de avond ervoor in een hotel, en een dag later knallen met zijn allen voor de club die onze ouders al aanmoedigden.’

Danny Bakker, ook uit ‘een echte ADO-familie’, hoeft dezer dagen ’t Plein of het Lange Voorhout niet te mijden. ‘Het publiek blijft achter ons staan. Die wisselwerking helpt, de selectie is ook heel hecht. We accepteren meer van elkaar, gaan voor elkaar door het vuur, zeker in mindere tijden. Daarom komen we hier ook wel uit.’

Bij de supporters bestaan daarover twijfels. Van Leeuwen: ‘Het zijn fijne jongens, maar ze kunnen niet beter.’

Hij pleit voor acute versterking. ‘Desnoods uit Verweggistan.’