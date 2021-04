ADO Den Haag bereidt zich voor op een leven na Wang

Spelers van ADO Den Haag bedanken het publiek. Beeld Pro Shots / Toin Damen

‘Net een vloertje verkocht’, zegt de Haagse behangkoning John van Zweden aan de telefoon, als hij opneemt nadat een klant net de deur uitloopt. ‘Maar je telefoontje zal wel over ADO gaan.’ Ja, inderdaad, ADO Den Haag, de club waarover zakenman en supporter Van Zweden, kort na de nederlaag thuis tegen Fortuna Sittard zondag (0-3), kort na de bijna zekere degradatie dus, twittert dat ‘ze’ terug zullen komen, en sneller dan iedereen denkt. Maar hoe dan?

‘We zijn overgeleverd aan de grillen van een Chinese eigenaar’, stelt Van Zweden maandag, kort voor de uitspraak in het kort geding van ADO tegen de eigenaar sinds 2014, United Vansen van Hui Wang, of van indirecte aandeelhouder Jiahua Wang. De club eiste twee miljoen aan achterstallige betalingen en wordt later op de dag in het gelijk gesteld, al kan Vansen in beroep gaan. ADO zal beslag laten leggen op de aandelen, zo kondigt de club op de website aan, en toont zich tevreden over de uitspraak. ‘De huidige financiële situatie vraagt om een oplossing op zeer korte termijn.’ Begin volgende week verwacht ADO nadere mededelingen te doen.

Het geld is nodig om het seizoen uit te zingen, om salarissen te betalen. Een seizoen dat sowieso een miljoenenverlies oplevert, afgezien van degradatie. De toch al breekbare relatie met de Chinezen is voorgoed verpest, zoveel is duidelijk. ADO wil af van Vansen, Vansen van ADO. Zo vaak was er onbegrip door de jaren heen, door culturele verschillen, over betalingen en ambities.

Op zoek naar nieuwe eigenaren

De club zoekt nieuwe eigenaren. Tal van geruchten doen de ronde. Investeerders uit Amerika. Maar hoe interessant is een club uit de Keuken Kampioen Divisie van Nederland, die minder tv-geld krijgt volgend seizoen, minder sponsors en minder publiek?

En daarom zijn er ook verkennende gesprekken over een ander plan. Niet voor het eerst rammelen Haagse zakenlieden voorzichtig aan de poort van het Car Jeans Stadion, dat ADO nog wat extra geld oplevert omdat het dienst doet als locatie voor het vaccineren tegen corona. Een groep ontstaat rond vastgoedinvesteerder Jeroen Lentze, die vorige week aanwezig was bij het kort geding. De groep, die wil dat betaald voetbal in de derde stad van Nederland behouden blijft, wacht in spanning de gebeurtenissen af en komt deze week bij elkaar om de plannen te bespreken.

Van Zweden, die niet meteen tot de kern van die groep behoort, was begin deze eeuw een van de redders van Swansea City uit Wales, toen die ploeg bijna failliet was. Met een aantal zakenlieden kocht hij de club. Swansea rukte op tot in de Premier League en behaalde sensationele resultaten, al is de club nu weer gezakt naar de Championship. Zo’n scenario ziet hij voor zich. ‘Ik ga de kar niet trekken, maar als het goede mensen zijn de iets voor ADO willen doen, wil ik meedoen’, aldus Van Zweden, die anderen noemt met een roemrijk verleden in het Haagse voetbal. Martin Jol, die onlangs overigens uit het technisch hart stapte, en Tschen (Tscheu) La Ling.

Degradatie

Wie zich ook geroepen voelt, ze zullen in de eerste divisie moeten beginnen. Corona redde ADO vorig seizoen van degradatie, toen de KNVB de competitie stillegde. De teller stopte bij 19 punten uit 26 duels. Alleen RKC stond lager. Terwijl RKC zich dit seizoen verbeterde en een goede kans loopt om degradatie te omzeilen, verging het ADO nog slechter. Nu zijn 16 punten behaald uit 30 duels. Alleen theoretisch gezien kan ADO zich nog handhaven.

Het elftal vertoont ondanks de talloze nieuwelingen de afgelopen jaren nauwelijks samenhang en mist kwaliteit. Oud-speler Martin Jol nam in een persbericht op 9 februari afscheid van het technisch hart. Uit dat bericht: ‘Ondanks de financiële problemen van de club heeft de ervaren trainer Ruud Brood nu een strijdbare mix van talent en ervaring tot zijn beschikking.’ Daarvan blijkt weinig, mede omdat ervaren spelers als Janmaat, Vejinovic, El Khayati en Zuiverloon veel minder brengen dan was verwacht, door blessures of andere oorzaken.

ADO ruilde trainer Rankovic in voor Brood, maar het hielp allemaal niets. ADO haalde één puntje uit de laatste vijf duels en staat acht punten achter op Emmen, dat de laatste plaats in sneltreinvaart verliet en nu zestiende staat, op een plek voor de nacompetitie. ‘De eerste helft was nog wel te genieten’, zegt Van Zweden over de wedstrijd tegen Fortuna. ‘Maar na de 0-1? Het is ongelooflijk. Geen strijd, helemaal niets. Het had wel 0-5 kunnen zijn op het laatst.’