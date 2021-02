ADO dankt zijn keeper: toch nog een punt tegen sterker PSV dankzij De Grote Martin Fraisl Show

Michiel Kramer neemt de bal aan met Pablo Rosario van PSV in zijn rug. Beeld ANP

Al in de warming up voor de wedstrijd tegen PSV weerklinkt zijn stem door het stadion. Brullend ranselt ADO-doelman Martin Fraisl ballen uit zijn doel. Op die manier komt hij op temperatuur, net zoals hij zich vroeger als groot skitalent bovenaan de piste in het starthok warmte en motivatie inschreeuwde, vertelt de 27-jarige Oostenrijker een dag later.

Het treffen tussen nummer 17 ADO en nummer 2 eindigt zaterdagavond in de vrieskou in 2-2, maar zal bovenal de boeken ingaan als De Grote Martin Fraisl Show. De op 20 januari van SV Sandhausen overgekomen Fraisl blijft 94 minuten schreeuwen en bewegen en verricht ondertussen twaalf reddingen, een record voor een ADO-doelman sinds Opta in 2011 statistieken ging bijhouden.

Hij zweeft naar de kruising om schoten van Ihattaren weg te tikken, werpt zich op de rand van zijn strafschopgebied manmoedig op achtereenvolgende schoten van Thomas en Zahavi, tikt op katachtige wijze inzetten van de onnavolgbare Malen eruit. Hij springt na afloop als een dolle in de armen van spits Kramer, maker van de 2-2 in blessuretijd met een omhaal.

Het is een onvoorstelbare apotheose, want een kwiek PSV overtreft het lamentabele ADO feitelijk op alle vlakken. Na een kommervolle maand met nederlagen tegen de andere topclubs, aanhoudend blessureleed en kritiek op het wisselbeleid van coach Schmidt klopt zaterdagavond in Den Haag alles bij PSV, behalve het afronden. Zelfs vanaf elf meter wordt gemist. De kansenverhouding is 5-35. ‘Het was onmogelijk om deze wedstrijd niet te winnen en toch is het gebeurd,’ sipt Schmidt na afloop met grote ogen van ongeloof.

Martin Jol

Uittredend ADO-adviseur Martin Jol, die Fraisl opdiepte uit de Tweede Bundesliga, stuurt de doelman ondertussen een appje: ‘Ik ben erg blij met je. Blijf geconcentreerd en bescheiden.’

Fraisl stuurt terug: ‘Ik ben een boerenjongen, Martin. Ik heb veel zelfvertrouwen, maar blijf deemoedig. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we zullen ons doel bereiken!’

‘Mijn omgeving zegt weleens dat ik een speciale jongen ben,’ vertelt Fraisl op zondagochtend enthousiast door de telefoon. ‘Ik zie mezelf als een kameleon, heeft mijn ploeg een fanatieke keeper nodig dan ben ik dat. Maar ik kan ook rustig zijn en aardig meevoetballen. Maar nu waren er vooral reddingen nodig, en fanatisme.’

Michiel Kramer van ADO Den Haag scoort de 2-2. Beeld ANP

Hoewel de Oostenrijkse voetbalwebsites zondag flink uitpakken met zijn prestatie, stelt Fraisl ijskoud dat hij wel eens betere wedstrijden gespeeld heeft. Zoals die avond dat hij zelf na een sterke partij in extremis met een ferme kopbal een doelpunt maakte waardoor toenmalige club Floridsdorfer niet degradeerde.

ADO komt door de remise in punten gelijk met nummer 16 Willem II, maar in de komende belangrijke duels met Fortuna, Willem II en RKC zullen er meer spelers moeten opstaan. Al jaren is het chaos en achterklap troef in Den Haag waar flink bezuinigd moest worden. ADO-icoon Jol werd onbezoldigd helper van algemeen directeur Hamdi. Er kwamen 25 goedkope, nieuwe spelers om het vertrek van 29 vertrekkers te compenseren. De seizoenstart was bedroevend, er kwam wrijving met nieuwe coach Rankovic, maar ook onder diens opvolger Brood komt ADO niet weg van een degradatieplaats.

Ratjetoe

De huidige selectie, geplaagd door blessures, is een ratjetoe van spelers met als gemene deler een door eerdere mislukte avonturen aangetast zelfbewustzijn. Alleen de 27-jarige Fraisl lijkt daar geen last van te hebben, hoewel hij pas op zijn zeventiende voor het eerst keepershandschoenen aantrok. Daarvoor was hij op weg om professioneel skiër te worden. ‘Dat was eenvoudiger geweest om te bereiken.’

Nadat hij vanwege vakantie van andere doelmannen een keertje meetrainde bij zijn plaatselijke amateurclub kreeg hij de geest. ‘Ik was onder de indruk van Peter Schmeichel en Oliver Kahn, doelmannen met een grote persoonlijkheid. Ik had nog niet eens handschoenen, puur op instinct veranderde ik van levensdoel: profkeeper worden. En als ik ergens voor ga, geef ik geen 100 maar 1.000 procent.’

ADO biedt hem een eerste kans op het hoogste niveau, maar dat Fraisl direct in woord en gebaar van zich laat horen, is geen toeval. ‘Ik nam op school al graag de leiding. In een teamsport komt dat van pas, bij skiën minder. Maar door het skiën heb ik geleerd individueel te trainen, me extreem te focussen. Op de berg wil iedereen de beste zijn. Als doelman moet je lef, lenigheid en explosiviteit hebben, anticiperen. Net als bij mijn meest geliefde ski-onderdeel, de afdaling.’

Aandrang om te skiën door de overvloedige sneeuwval de voorbije week heeft hij niet. Monter: ‘Er is in Den Haag nog geen heuvel te bekennen. Ik ga zo wandelend met de hond me mentaal voorbereiden om erin te blijven met ADO. Heerlijk. Weet je, spelen bij een middenmoter had ik minder interessant gevonden. Ik leef voor uitdagingen.’