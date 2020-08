‘Adam Silver the great!’ NBA-sterren dragen hun baas op handen

Adam Silver, directeur van de de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA, in 2018 bij een wedstrijd van de Lakers tegen de Trail Blazers. Beeld AFP

Opnieuw klonk er vorige week goed nieuws uit Disney World, Florida, waar de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA sinds vorige maand haar onderbroken seizoen afrondt: 22 teams, ruim 340 spelers, nul positieve testen. Zelfs Adam Silver (58), de architect van de onderneming, had geen rekening gehouden met het scenario: de ‘bubbel’ in Disney World, een stukje Nieuw-Zeeland in de Verenigde Staten, blijkt vooralsnog bestand tegen het coronavirus.

‘Bereid je voor op de grootste uitdaging van je leven,’ drukte Silver, sinds 2014 aan het roer in de NBA, een groep prominente basketballers in mei op het hart. Het Disneyplan moest nog worden gesmeed, maar het vertrouwen dat Silver onder spelers geniet, bleek onverminderd nadat de competitie op 11 maart was stilgelegd. ‘Adam Silver the great!’, plaatste LeBron James op Instagram, nadat zijn baas een open brief aan supporters richtte. Zonder bedenkingen trok de invloedrijkste basketballer van het moment naar Disney World. ‘Sinds hij aan de leiding is, heeft Adam Silver me geen reden gegeven om aan hem te twijfelen.’

De operatie in Orlando kostte de NBA naar verluidt 150 miljoen dollar. Silver, een voormalig advocaat uit New York, raadpleegde de virusdeskundige die eerder, in de jaren 90, met de competitie samenwerkte toen sterspeler Magic Johnson met hiv besmet raakte. Een laboratorium in New Jersey werd benaderd voor het leveren van materiaal voor dagelijkse testen, de basis van het succes. De grootste uitdaging voor Silver: het overtuigen van ruim driehonderd jonge miljonairs om zich in Disney World te laten opsluiten en zich daarbij aan strenge regels te houden. Het lukte wonderwel.

De relatie tussen Silver, als commissaris in dienst van de clubeigenaren, en de basketballers uit de NBA is uniek in de Amerikaanse sport, waar uiteenlopende financiële belangen tussen spelers en teambazen vaak tot conflicten leiden.

Het fundament onder het wederzijds vertrouwen werd gelegd in 2014: drie maanden nadat hij het stokje had overgenomen van de eerder dit jaar overleden David Stern, dwong hij Donald Sterling, eigenaar van Los Angeles Clippers, zijn team te verkopen. Op een uitgelekt audiofragment was te horen hoe Sterling zijn maîtresse verbood om zwarte mannen, onder wie Magic Johnson, mee naar de wedstrijd te nemen. Silver schorste Sterling voor het leven en verwijderde de vastgoedmagnaat, al jaren een doorn in het oog van de NBA, daarmee uit zijn competitie. Het krediet dat hij opbouwde met zijn beslissing, is vandaag de dag nog altijd niet uitgeput.

Sinds zijn aantreden, cultiveerde Silver zijn relatie met spelers. Bij de jaarlijkse draft, de selectieprocedure waarbij teams talenten van universiteiten wegplukken, verwelkomt de man met het uiterlijk van een begrafenisondernemer de jonge basketballers met een warme omhelzing. Silver geeft zijn spelers, 80 procent is Afro-Amerikaans, daarbij de ruimte om zich uit te spreken over sociale kwesties.

Wat zijn positie versterkt: onder Silver floreert de NBA, mede dankzij een televisiecontract dat hij afsloot ter waarde van 24 miljard dollar, verspreid over negen seizoenen. Zijn grootste uitdaging moet niettemin nog komen, want wat komt er na de bubbel? Drie maanden, vooruit, maar een compleet seizoen in afzondering is ondenkbaar. In het gesprek met de spelers in mei waarschuwde Silver dat 40 procent van de inkomsten van de competitie afkomstig is van de toeschouwers. Hoe succesvol de onderneming in Disney World tot nu toe is; ook de NBA zal pijn moeten lijden.