Adam Maher: ‘Wees op je hoede, de voetbalwereld is krom’

Adam Maher speelde zijn laatste interland in 2013. ‘Ik denk nog steeds aan het Nederlands elftal, al is dat voor mij nog ver weg.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Opnieuw staat Adam Maher op een kruispunt in zijn carrière. Speelt de 25-jarige middenvelder zondag zijn laatste thuiswedstrijd met AZ, uitgerekend tegen PSV waar hij nooit is doorgebroken? In Alkmaar bloeide Maher weer op, als de verbindingsofficier op het middenveld, en rekende hij af met de twijfels. Zijn belangrijkste les: ‘Het is moeilijk wanneer je ergens wordt neergezet en de trainer zegt: zoek het verder maar uit. Dan ga je worstelen met jezelf.’

En dus dient elke profvoetballer zichzelf cruciale vragen te stellen, aldus Maher. ‘Wanneer is het tijd om te gaan? Hoe benadert een club jou? Wie is de trainer, wat is zijn plan met jou? Wat is jouw waarde voor het team? Word je gehaald als opvulling of als belangrijke speler?’

Het gesprek met Maher op het trainingscomplex van AZ staat gepland na de lunch, maar hij zit al eerder klaar. Lunchen doet de Nederlandse Marokkaan immers niet tijdens de ­ramadan. Maher plant de tweede training in het krachthonk vlak voor de zonsondergang in, zodat hij daarna meteen kan eten.

‘We zitten tegen het einde van het seizoen, de trainingen zijn minder zwaar. Het is nu een kwestie van onderhouden. Jongens als Ziyech en Mazraoui zitten met Ajax in een andere situatie. Je kunt de ramadan ook uitstellen. Ik doe dat niet, ik ben het zo gewend.’

Nederland of Marokko, ook bij die keuze kon Maher bij AZ een rolmodel zijn. Hij speelde al voor Oranje, teamgenoot Oussama Idrissi verkoos Marokko. ‘Ik heb mijn mening gegeven en Idrissi gezegd dat hij zelf moest kiezen. Mijn keuze was meer beladen, omdat ik veel aandacht kreeg van de media.

‘In die tijd was het ook eenvoudiger om voor Nederland te kiezen, omdat het Marokkaanse team niet tot de top behoorde. Ik ben blij dat Marokko vorig jaar aan het WK in Rusland meedeed, voor jongens als Idrissi is het mooi dat het niveau zo omhoog is gegaan. Toch zou ik nu dezelfde keuze hebben gemaakt. Ik denk nog steeds aan het Nederlands elftal, al is dat voor mij nog ver weg.’

AZ - PSV, bekerfinale 2013

De finale van de KNVB-beker in 2013 is een demonstratie van de jeugd. Aan de hand van Maher sloopt AZ het middenveld van PSV. Routinier Mark van Bommel aait de 19-jarige spelmaker over zijn bol. Het is een symbolisch gebaar van overgave, alsof Van Bommel wil zeggen: een nieuw tijdperk is aan jou.

‘Mijn overgang naar PSV was al in gang gezet’, zegt Maher. ‘Ik zou in december al overstappen, toen ketste het af. Voor de bekerfinale wist ik dat PSV een nieuwe poging zou wagen. De club wilde me graag hebben. Maar ik wilde met AZ geschiedenis schrijven. Ik nam afscheid met een prijs, ik liet iets tastbaars achter.’

In 2012 was Maher uitgeroepen tot talent van het jaar en maakte hij zijn debuut voor het Nederlands elftal. Zijn transfer naar PSV leek de bevestiging dat een nieuwe topspeler was opgestaan. Het liep anders. Bij PSV stagneerde zijn ontwikkeling. Maher: ‘Nu realiseer ik me dat je geen druk hebt als jonge speler. Ik kon vrijuit voetballen. Bij PSV heb ik de andere kant meegemaakt.

‘Er werd gesuggereerd dat ik de druk bij PSV niet aankon. Zo was het niet. Er werd anders naar me gekeken, terwijl ik niet op mijn eigen positie stond. Ik had op die rol moeten worden beoordeeld. Nu besef ik dat je als voetballer gebaat bent bij goede communicatie en vertrouwen. Dat heb ik gemist bij PSV.

‘Ik werd beoordeeld als een linkshalf die op en neer moest pendelen tussen twee strafschopgebieden. Ik was het niet gewend, zo’n type speler ben ik niet. De Adam Maher die bij AZ op tien stond en als schaduwspits veel goals maakte, heb ik niet kunnen laten zien. Toch werd ik daarop afgerekend. Ik voelde de twijfels van de buitenwacht en wilde al in 2015 vertrekken bij PSV. Ik miste de waardering, zeker ook in het tweede seizoen dat we kampioen werden.

‘Ik belandde op de reservebank en besloot me beschikbaar te stellen voor Jong PSV. Het hoefde niet, maar niemand kan mij de liefde voor het voetbal afpakken. Het was niet gemakkelijk in de eerste divisie. Maar ik voelde dat ik bij het eerste elftal tegen een muur aanliep, ik zou geen kans krijgen op mijn favoriete plek.’

Hij wil zijn moeizame relatie met toenmalig PSV-coach Phillip Cocu niet verder toelichten. ‘Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld, ik wist wat ik kon. Ik zocht coaches die wel in me geloofden, het is een van de redenen waarom ik vorig jaar terugkeerde naar AZ.’

De weg naar geluk

In 2016 werd Maher door PSV uitgeleend aan het Turkse Osmanlispor. Het was geen vlucht, zegt hij. ‘Ik wist dat ik bij PSV niet aan spelen zou toekomen, ik wilde niet nog een jaar op de bank zitten. Osmanlispor was geen slechte club, we haalden dat jaar de achtste finales van de Europa League. Ik had een andere omgeving nodig, wilde ervaren hoe het in het buitenland was.

‘Toen ik terugkeerde bij PSV werd ik in de voorbereiding op het seizoen 2017-’18 toch meegenomen naar het trainingskamp. Een transfer was niet gelukt, ik had een jaar niet gespeeld. Ik begreep de aarzelingen bij andere clubs. Ik dacht weer een kleine kans te hebben op een basisplaats bij PSV.

‘Maar ik merkte al snel dat er niets veranderd was. Ik liep opnieuw tegen een muur op. In mijn achterhoofd wist ik dat PSV een gesloten boek was. Ik wilde het teamproces niet verstoren, het was voor alle partijen het best dat ik zou vertrekken. Technisch directeur Marcel Brands zorgde ervoor dat ik naar FC Twente kon.’

Cv Adam Maher 20 juli 1993 Geboren in Ait Izzou, Marokko.

2010-2013 In dienst van AZ, ­debuut op 15 december 2010 als ­invaller tegen Bate Borisov. Hij komt in Alkmaar tot 66 wedstrijden waarin hij 12 keer scoort. In 2013 wint hij de KNVB-beker met AZ.

2013-2018 Verhuist voor 6,5 miljoen euro naar PSV. Hij speelt 72 wedstrijden voor de A-ploeg en 8 duels voor Jong PSV. Hij scoort in totaal 13 keer. Hij wordt in 2015 en 2016 kampioen met PSV.

2016-2017 Verhuurd aan ­Osmanlispor in Turkije.

2018 Contract met PSV wordt ontbonden en Maher komt een half jaar uit voor FC Twente.

2018-2019 AZ neemt Maher transfervrij over van FC Twente. Maher speelde tussen 2012 en 2013 vijf interlands.

Ook Maher kon Twente niet behoeden voor degradatie. ‘Het was een moeilijke periode. Ik ben blij dat de club weer terug is in de eredivisie, op dat niveau hoort FC Twente ook thuis.’

Noodgedwongen keerde Maher in de zomer van 2018 terug naar de bron, naar de club waar hij de jeugdopleiding had doorlopen. Hij trainde aanvankelijk mee om fit te blijven, maar had trainer John van den Brom snel overtuigd. Bij AZ voelde Maher het vertrouwen dat hij zo lang had gemist. ‘Ik kon opnieuw naar het buitenland, maar geld is nooit mijn drijfveer geweest.’

Was het ook de ultieme herkansing om zijn carrière te redden? Maher, bedachtzaam: ‘Ik besef dat ik mijn glazen kon ingooien als ik bij AZ niet goed had gepresteerd. Er stond wel enige druk op, maar het stimuleerde me ook. Ik beschouwde het niet als een laatste kans, bij AZ kon ik eindelijk weer mijn kwaliteiten tonen. Het bleek de beste keuze te zijn geweest.

‘De afspraken met de trainer zijn helder. Ik word bij AZ niet beoordeeld op tien goals of tien assists, omdat ik nu een andere taak heb. Ik speel meer als een verdedigende middenvelder, ik moet het team bij elkaar houden en de balans zien te bewaken. Ik moet met mijn passes beslissend zijn in de opbouw, dat is prima verlopen.’

AZ - PSV, uitzwaaiwedstrijd 2019?

Formeel heeft AZ nog een punt nodig voor de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de kwalificaties voor de Europa League. Er had meer ingezeten, erkent Maher. ‘We hebben even derde gestaan, een punt boven Feyenoord. We hadden een mooie serie voor en na de winterstop, we hebben onnodig punten verspeeld tegen Vitesse, De Graafschap en ADO.

‘Ik vind het verschil tussen Ajax, PSV en de rest veel te groot. Dat mag ook AZ zich aanrekenen, het gat mag nooit meer dan twintig punten zijn. Toch moeten we ook realistisch zijn. AZ is een club die met de eigen jeugd wil presteren. Ook dit seizoen zijn talenten doorgebroken, dan is een vierde plaats een keurig resultaat. We hebben dit seizoen van Ajax gewonnen, we willen zondag tegen PSV nog een topclub verslaan.’

Weer moet Maher kiezen. Bij AZ blijven? ‘Het is zeker een optie.’ Of verhuizen naar de Italiaanse Serie A? Diverse clubs hebben hem al gepolst. Maar de periode bij PSV heeft hem geleerd dat hij vertrouwen moet voelen om het bes­te uit zichzelf te halen.

‘Ik wil niet zeggen dat ik enkele jaren in mijn carrière ben kwijtgeraakt. Het heeft me ook sterker gemaakt, ik ben volwassen geworden en kan mijn ervaringen doorgeven aan jonge talenten. Wees op je hoede, is mijn boodschap. De voetbalwereld is krom. De ene dag ben je geweldig, de volgende dag kun je er niks van. Ik volg nu mijn gevoel, waar kom ik het beste tot mijn recht?’