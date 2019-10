AD: Dick Advocaat nieuwe trainer Feyenoord, neemt John de Wolf mee

Dick Advocaat. Beeld VI Images

Advocaat neemt John de Wolf, ook trainer van tweede-divisionist Spakenburg, mee als assistent naar de Kuip. Ook Cor Pot wordt de rechterhand van Advocaat. Dat betekent dat Feyenoord afscheid neemt van assistent-trainers Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay.

Het is niet de eerste keer dat Advocaat wordt ingehuurd als troubleshooter. In december 2009 werd hij bij AZ de tijdelijke opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. Feyenoord haalde Advocaat in februari 2016 binnen als klankbord voor trainer Giovanni van Bronckhorst. Ook die keer zat zijn taak er na een paar maanden weer op.