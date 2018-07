Actievoerders en pepperspray tijdens de Tour: tranen, schrik en overgevende wielrenners

Eemn gendarme spuit de actievoerende boeren weg. Foto AFP

Koen de Kort reed dinsdagmiddag in de zestiende etappe naar Bagnères-de-Luchon in het peloton, toen hij voor zich enkele renners plotseling zag overgeven. Zelf leek het alsof hij een strontje in zijn ooghoek had zitten. Er welden tranen op. Het brandde in zijn keel.

Het waren boeren die op zo’n 30 kilometer na het vertrek uit Carcassonne probeerden de weg te versperren met strobalen en een kudde schapen – ze eisten een onderhoud met de landbouwminister. Het waren gendarmes die dat probeerden te voorkomen door traangas en pepperspray in te zetten.

Kort nadat het peloton de walm doorboorde, moest de wedstrijd worden stilgelegd. Renners klaagden over prikkende ogen en moeilijke ademhaling. Een aantal gebaarde al snel dat ze niet verder konden fietsen. Er werd water uitgereikt om de ogen uit te wassen. Het oponthoud duurde een kwartier.

Schrikken

De Kort had eerst niet in de gaten wat er precies aan de hand was. ‘Ik kon wel zien dat er een actie bezig was. Ik dacht nog: doe dat dan naast de weg. Maar toen ik merkte dat er spray of iets chemisch door het peloton ging, was het wel even schrikken.’

Hij kon nog wel zien dat de politie ‘behoorlijk hardhandig’ optrad. Maar zijn begrip voor de actie van de boeren was beperkt. ‘Ik ben altijd voor iedereen die wil staken om ergens aandacht voor te vragen, maar volgens mij kan het ook iets ludieker, zonder dat de politie pepperspray moet gaan gebruiken.’

Tom Dumoulin sprak van een aparte ervaring. Hij had vooral last gehad van zijn keel, maar de irritatie trok snel weg. Volgens hem heeft de organisatie het goed opgelost door snel de wedstrijd te neutraliseren en iedereen de kans te geven om bij te komen. Voor de actie kon hij weinig waardering opbrengen. ‘Ik weet niet wat wij die boeren hebben aangedaan. Ik neem aan dat ze niet boos zijn op mij. Maar er zijn overal mensen die het gewoon niet begrijpen.’

De Kort kon het gebruik van traangas billijken. ‘Als de politie denkt dat de dreiging dusdanig was dat de inzet ervan nodig was, dan heb ik het liever zo dan dat het nog ernstiger wordt. Je weet het niet. Als ze anders ineens met een tractor de groep in komen rijden, heb ik liever wat pepperspray in mijn gezicht.’