Achtste titel op rij voor Bayern na winst bij Werder Bremen

Robert Lewandowski, Benjamin Pavard, Serge Gnabry, Alphonso Davies en Thomas Mueller vieren het doelpunt tegen Werder Bremen. Beeld BSR Agency

De kroon in het seizoen van corona blijft waar die was: Bayern München pakte dinsdag in Bremen de achtste landstitel op rij, door te winnen bij Werder (0-1).

Wie anders dan Robert Lewandowski maakte kort voor rust de cruciale 0-1, nadat hij een slimme pass van verdediger Boateng op de borst controleerde en met een stuiterend schot scoorde. Het was zijn 31ste doelpunt in de competitie, de 93ste treffer voor Bayern in een jaar waarin toch weer overmacht bleek.

Dat was bepaald niet zo in het begin van het seizoen. In november ontsloeg de clubleiding trainer Kovac, op het moment dat Bayern vierde stond, op vier punten achterstand van Borussia Mönchengladbach. Onder voormalig assistent Hansi Flick begon de opmars, waarbij routiniers als Müller en Boateng opleefden.

De aanvallende linksachter Davies beleefde zijn doorbraakseizoen, hoewel hij dinsdag in de slotfase rood kreeg na twee keer geel. Daarna was het even moeilijk voor Bayern, met een schitterende redding van Neuer na een kopbal. Bayern, een aantrekkelijke ploeg met veel beweging, won alles na de hervatting van het seizoen en staat tien punten voor op Dortmund, dat woensdag Mainz ontvangt. Daarna zijn nog twee speelronden te gaan. Bayern, voor de dertigste keer kampioen, speelt ook de bekerfinale tegen Bayer Leverkusen.