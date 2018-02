Achtste finale tussen Real en PSG had de finale kunnen zijn: op topniveau en spijkerhard (3-1)

Bizarre talentenpoel

Real is winnaar van drie van de laatste vier Europese bekers en heeft een trainer onder druk, omdat het dit seizoen niet zo loopt. 'Wij leven van dit soort wedstrijden', zei Zinédine Zidane vooraf, die alleen al vanwege zijn in ruim twee jaar met acht prijzen gevulde prijzenkast meer krediet verdient dan hij krijgt, nu de crisis loert bij Real. Geen titel, geen beker. De Champions League is de reddingsboei voor de club die verwend is geraakt door de zoete smaak van succes.



Zijn collega Emery sprak soortgelijke woorden: 'Wedstrijden worden niet groter dan deze wedstrijd.' PSG wint alles, behalve de Champions League. De bazen uit Qatar willen die beker, ongeacht wat het moet kosten.



De bizarre verzameling van talent in de hoofdsteden van het voetbal heeft van het spel in de top een spel van de elite gemaakt, maar die hoogste kaste is dan ook ongelooflijk aan elkaar gewaagd. Details beslissen. Alles was te zien, van prachtige staaltjes techniek tot onwaarschijnlijke gevallen van matennaaien, van scherpe passing tot intense duels. Neymar, na rust zonder maillot, dartelde alsof hij paradeerde over fluweel, maar hij was in al zijn lichtvoetigheid ook provocatief en aanstellerig. Zo was het duel: vol overtredingen, simulatie en geweldige oprispingen. De ploegen waren al met al vrijwel gelijkwaardig, behalve in de uitslag dan, en het gevecht krijgt een herhaling op 6 maart in het Prinsenpark, waar de beslissing valt. Want één van de twee clubs zal de kwartfinales niet bereiken.