Achilles Bocholt is oppermachtig in de play-offs en pakt de handbaltitel: ‘Het was geen geluk’

Als alle twijfel weg is, als Serge Spooren met nog twee minuten op de klok de marge heeft opgerekt naar zeven doelpunten, richt hij zich naar het publiek, naar zijn fans. Juichend en springend rent de sterspeler van Achilles Bocholt langs de tribunes, met zijn armen gebaart hij iedereen op te staan. De honderden Belgen in blauwe shirts twijfelen geen moment, uitbundig vieren ze in de laatste minuten van de wedstrijd al dat ze weer de beste handbalclub van Nederland en België worden.

Er moest iets rechtgezet worden door de handballers van Achilles Bocholt, de recordkampioen van de BeNeLeague. Vanaf 2017 waren de Belgische Limburgers vier keer op rij de besten, maar vorig jaar ging het in de finale mis. Limburg Lions, uit het Nederlandse Sittard-Geleen, verraste de favorieten toen en ging er met de titel vandoor.

‘Die nederlaag heeft ons veel pijn gedaan’, zegt Spooren na de finale, waarin hij tot beste speler is uitgeroepen. ‘We zijn al in juni begonnen om nu wel te winnen. We hebben hard gewerkt en onszelf niet teleurgesteld.’

Door een ruime 37-30-overwinning is de titel terug in het plaatsje dat tegen de grens met Nederland ligt aangeplakt. De Nederlandse Limburgers stonden er verslagen bij, maar konden niet anders concluderen dan dat het terecht was. Vanaf het begin keken ze aan tegen een achterstand, waarna het nog slechts één keer lukte om op gelijke hoogte te komen.

Oppermachtig

‘Wij beuken ons kapot op hun dekking’, analyseert spelverdeler Ivo Steins van de Lions. ‘Dat was andersom echt niet zo.’ Bocholt is dit jaar oppermachtig, weet hij ook. In de reguliere competitie werd niet verloren en won de club twee keer van de Lions, nu is de club ook de beste in de play-offs. ‘Het was geen geluk.’

Zowel in Nederland als België hoort handbal bij de kleinere zaalsporten, maar in Bocholt trekken ze zich daar niks van aan. In de gemeente met 13.000 inwoners is Achilles uitgegroeid tot de lokale trots. Zaterdagavond zaten er zo’n 1.200 toeschouwers op de tribunes in sporthal de Damburg, en dat is geen uitzondering.

‘Succes brengt natuurlijk volk met zich mee’, verklaart Spooren, die onlangs afscheid nam als international. Maar de club probeert de fans niet alleen met het handbal te vermaken. Bij een time-out klinkt Heb je even voor mij van Frans Bauer uit de speakers, na een forse overtreding wordt de jingle Dit is een noodgeval ingezet. Bij elke onderbreking springen de acht cheerleaders, gekleed in korte zwarte rokjes en met zilveren pompons in de hand, het veld op. Ze stijgen tot grote hoogte als eentje in een spagaat wordt opgetild door de anderen.

‘Donderdagavond kwamen we hier om te trainen’, legt Spooren het clubgevoel uit. ‘Dan zijn er gewoon 35 vrijwilligers in touw om deze avond voor te bereiden. Iedereen werkt keihard mee, ook het bestuur, en na afloop drinkt iedereen met elkaar een pilsje.’

Van de twaalf clubs in de BeNeLeague - zes Nederlandse en zes Belgische - liggen er acht op maximaal een half uurtje rijden vanaf de grens. De Nederlandse clubs Aalsmeer, Volendam en Hurry-Up uit het Drentse Zwartemeer maken de meeste kilometers bij uitwedstrijden. Bocholt ligt juist in het hart van het belangrijkste handbalgebied van Nederland en België.

Oplopende emoties

De grote rivaal is Sporting, uit de buurgemeente Pelt. De club met de rode shirts leek dit jaar even te gaan stunten, de eerste halve finale werd gewonnen, maar thuis stelde Achilles orde op zaken. Sterspeler Spooren weet als geen ander hoe hoog de emoties op kunnen lopen. Hij is geboren en getogen Peltenaar, maar stapte in 2016 over naar van rood naar blauw.

‘Dat heeft heel veel frustraties opgeleverd’, zegt hij. Bij de derby’s waren de reacties op hem altijd heftig. ‘Eigenlijk is dat pas sinds vorig jaar iets minder.’

De Belgische topclubs betalen de handballers – semiprofs, die ernaast ook nog werken – over het algemeen meer dan de Nederlandse. Het is een van de verklaringen voor het succes van succes van Bocholt, de club kan spelers met ervaring behouden. Nederlandse talenten kiezen vaker voor de stap naar een betere competitie in het buitenland. Voorbeelden zijn Luc Steins en Kay Smits, die in 2015 de BeNeLeague wonnen en daarna stap voor stap opklommen naar de Europese top.

‘Ik heb heel vaak de mogelijkheid gekregen om naar het buitenland te gaan’, zegt Spooren, die werkt als docent Engels op een school in Eindhoven. Hij heeft zijn leven in het grensgebied, speelt bij de beste handbalclub van Nederland en België, de keuze was niet heel erg moeilijk. ‘In het buitenland zou ik bij een kleinere club tegen degradatie vechten. Dan speel ik liever hier om de prijzen.’