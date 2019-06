Acekoning Abdelaziz krijgt publiek en Spanjaarden stil

Nimir Abdel-Aziz in actie. Beeld EPA

De harde opslagen, met een snelheid van boven de 100 kilometer per uur, zijn de hoogtepunten van de gewonnen vijfsetter uit de Golden European League tegen Spanje. Iedereen wil na afloop met Abdelaziz op de foto, hij moet met zijn 2.01 meter door de knieën voor de kleintjes en dat net nadat fysiotherapeut Alewijn Huisman hem op de speelvloer heeft moeten behandelen. Na een uurtje of twee en honderd sprongen staan zijn spieren op verkrampen.

Abdelaziz, profspeler van Powervolley Milano, produceert deze pinkstermiddag negen aces. In de eerste set, toen hij figuurlijk over water kon lopen, waren het er zes. Spanje werd zoek gespeeld. ‘Als dat elke set zo was, dan wonnen we van iedereen’, oordeelt de diagonaalaanvaller die de wedstrijd beëindigt met 33 punten achter de naam.

Zijn aces en andere bommen die hij over het 2.43 meter hoge net gooit, lijken gemakkelijk tot stand te komen. Dat is niet zo. Het is de vorm van de dag. ‘Dat is niet altijd zo. Op een goede dag vliegen ze er bij mij allemaal zo in. Zo’n dag was het vandaag.’

Zijn gevreesde opslagen, Milano kocht hem daarom in 2017 over van het Franse Poitiers, zijn het bestuderen waard. Abdelaziz, geboren uit een Nederlandse moeder en een Tsjadische vader, kijkt bij het klaarmaken voor de opgooi strak voor zich uit, naar de grond. Niet naar de overkant van het net, of naar de spelers die zijn opslag dienen te verwerken.

‘Ik hoef niet per se te kijken. Ik heb de videobeelden van mijn tegenstanders gezien. Ik weet waar hun passers staan’, aldus de 27-jarige volleyballer die in 2016 zijn zekere positie als spelverdeler inruilde voor het onzekere bestaan van hoofdaanvaller, ‘diagonaal’.

Opvallend is zijn opgooi. Die is hoog, een meter of vijf, maar Abdelaziz zegt daar geen idee van te hebben. Wel dat-ie zeer functioneel is. ‘Ze hebben weleens geprobeerd het te veranderen, naar een lagere opgooi, maar raar genoeg ben ik dan mijn timing kwijt. Veel jongens hebben dat juist andersom.’

Zo was hij, als verwacht, de acekoning van de middag in Koog aan de Zaan. Vorig seizoen was hij zelfs de bes­te serveerder van de hooggewaardeerde Italiaanse Serie A1, met dertig aces meer dan de nummer twee. Het juist voorbije seizoen moest hij de eer aan de Cubaan Wilfredo León laten. ‘Ik miste twee maanden competitie door een rugblessure’, is zijn verklaring. Die terugval is tijdelijk geweest, zal iedereen getuigen die Nimir Abdelaziz in de vijf sets (25,15, 25-23, 22-25, 20-25, 15-11) tegen Spanje heeft zien knallen. Om stil van te worden.