ABN Amro-tennistoernooi raakt in één dag twee smaakmakers kwijt

Daniil Medvedev gooit met zijn racket tijdens het ABN Amro-tennistoernooi. Beeld EPA

In de eerste ronde van de 48ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam werden ook de als vijfde geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut, de als zevende geplaatste Canadees Felix Auger-Aliassime en de nummer 8, voormalig toernooiwinnaar Stan Wawrinka uit Zwitserland, uitgeschakeld. Beide met een wildcard toegelaten Nederlanders, Botic van de Zandschulp en Robin Haase, overleefden de eerste ronde evenmin.

De ogen zijn nu gericht op twee toptienspelers die ook goed presteerden op de Australian Open. De als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas en de nummer vier van de plaatsingslijst in Ahoy, Andrey Roeblev, drongen wel door tot de tweede ronde en zouden elkaar in de halve finale kunnen treffen.

Medvedev verloor met 6-7(4), 4-6 van de Serviër Dusan Lajovic op de van hem tot zijn schaamte bekende wijze: ruziemaken met de scheidsrechter, een racket kapot slaan, waarschuwingen incasserend. ‘Buiten de baan ben ik supermakkelijk in de omgang’, zei hij eens, ‘daarbinnen ben ik soms kinderachtig en dan ga ik huilen, zij het niet letterlijk.’

Rugklachten

Medvedev, die van zijn laatste 21 wedstrijden alleen de finale in Melbourne verloor, staat derde op de wereldranglijst, maar was op plek twee gekomen als hij in Rotterdam de finale had gehaald. De Spanjaard Rafael Nadal, die met rugklachten afzegde voor Ahoy, blijft nu de nummer twee van de wereld.

Duitse tennisser Alexander Zverev. Beeld AP

Zverev klaagde na zijn verliespartij tegen de Kazach Alexander Bublik (5-7, 3-6) dat hij ‘al jaren’ niet goed speelt in Rotterdam. Dat ligt niet aan hemzelf, maar aan de tennisballen waarvoor de ‘verder perfecte organisatie’ heeft gekozen, in combinatie met een trage baan. ‘Ik serveerde maar één ace’, zei de Duitser verontwaardigd, ‘op een indoorbaan! Deze ballen stuiten niet op. Misschien zouden ze meer getest moeten worden, maar spelers hebben daar geen invloed op.’

Dat zou dan iets zijn voor de ATP, de Association of Tennis Professionals, die de belangen behartigt van de tennismannen - de vrouwen zijn verenigd in de WTA. De ATP kwam woensdag met een ‘coronasteunpakket’ dat onder meer voorziet in hoger prijzengeld. De ATP Player Council, een soort spelersvakbond waarin onder anderen de Zwitser Roger Federer en Nadal zitten, stemden ermee in dat voor die verhoging een pot geld wordt gebruikt, die anders aan het eind van het seizoen over de beste twaalf spelers zou worden verdeeld.