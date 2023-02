ABN Amro Open: vijf tennissers uit top-10, vier chef-koks en 50 duizend zakelijke relaties

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in actie tegen de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen op de eerste dag van het tennistoernooi ABN AMRO Open in Ahoy. Beeld ANP

In restaurant Chef’s Table glinsteren de opgepoetste wijnglazen op de strakke zwarte bar. En op de witte menukaart springen octopus, eekhoorntjesbrood en gebraden kalfshaas in het oog. Iets verderop bij The Harbour Club kun je kiezen uit onder meer oesters en kaviaar.

Wie op de ABN Amro Open een wandeling door het VIP-dorp maakt, vergeet even dat hij bij een tennistoernooi is. De stijlvolle aankleding en fraai gedekte tafels met wijnkoelers ernaast doen eerder denken aan een luxe horecabeurs. Aan de randen van het VIP-dorp hebben nog zo’n dertig bedrijven een ruimte gehuurd.

Samen met het promotiedorp - waar reguliere bezoekers kunnen eten, winkelen, de mogelijkheid hebben zelf een balletje te slaan en clinics worden gegeven - vormt het VIP-dorp een belangrijk onderdeel van het grootste tennistoernooi van Nederland. Want wie denkt dat er deze week in Rotterdam Ahoy alleen getennist wordt, heeft het mis.

‘De slogan van de ABN Amro Open luidt niet voor niks on top of tennis’, zegt Jolanda Jansen, directeur van Ahoy, dat eigenaar is van het toernooi. ‘Daarmee willen we zeggen: alles begint en eindigt met tennis, dat blijft de kern, maar daaromheen is er nog veel meer.’

Vijftigjarig jubileum

Ze wijst op de eerste edities van het toernooi dat dit jaar zijn vijftigjarig jubileum viert. Als hoofdsponsor nodigde ABN Amro een aantal relaties uit op de finaledag, dat was het wel. Het staat in schril contrast met alle activiteiten die deze week voor zowel reguliere bezoekers als zakelijke relaties worden georganiseerd.

In de hallen rondom het centre court krioelt het van de mensen. Terwijl Sven Groeneveld, voormalig coach van vijfvoudig grandslamwinnares Maria Sjarapova, een clinic verzorgt, schuiven de eerste VIP-gasten bij Chef’s Table aan voor de lunch. Als je ergens in Rotterdam deze week lekker kunt eten, dan is het hier wel.

In het pop-uprestaurant hebben vier sterrenchefs uit de stad de krachten gebundeld. Samen zijn ze goed voor zes michelinsterren. ‘Eén van de chef-koks, Mario Ridders, vroeg zich zo’n tien jaar geleden af waarom het in de tweede week van februari altijd zo rustig was in zijn restaurant’, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. ‘Tot hij er achterkwam dat al zijn klanten hier waren. Niet veel later hing hij aan de telefoon met de vraag of hij zijn restaurant hierheen mocht halen. Dat beviel hem zo goed, dat hij besloot andere chef-koks erbij te vragen.’

Grootste netwerkevenement

Krajicek verwacht deze week zo’n 110 duizend bezoekers, van wie 50 duizend zakelijke relaties, die elkaar via seminars en paneldiscussies kunnen ontmoeten. Hij spreekt van het grootste netwerkevenement van Nederland. ‘Het is belangrijk dat we de juiste balans vinden’, zegt hij.

Daarmee doelt Krajicek op de tennissers, de zakelijke relaties en het reguliere publiek. ‘We vertroetelen de tennissers, de belangrijkste acteurs van het toernooi, maar waarom zouden we dat ook niet bij onze VIP-gasten en de fans doen? We willen dat iedereen vrolijk naar huis gaat.’

Hij geeft een voorbeeld: ‘Niet iedereen die hier komt, hoeft alle wedstrijden te zien. Als je als reguliere bezoeker tussendoor even kunt winkelen of een clinic kunt volgen of als zakelijke relatie de mogelijkheid hebt een seminar bij te wonen, is het toch interessant om een dag hierheen te komen.’

Volgens Ahoy-directeur Jansen kan het een niet zonder het ander tijdens een dergelijk groot evenement. Daarmee doelt ze op de fans, de zakelijke relaties en hoofdsponsor ABN Amro. ‘Zij vormen alle drie eenderde van de inkomsten.’

Steeds meer variëteit

Zowel Krajicek als Jansen is niet bang dat tennis en steeds minder prominente rol gaat spelen op het evenement met steeds meer variëteit. ‘Het is niet zo dat de nevenactiviteiten belangrijker worden’, benadrukt Jansen. ‘Wel kijken we hoe we ons ook op dat vlak kunnen ontwikkelen en innovatief kunnen blijven. Daar staat het toernooi ook bekend om.’

En ook Krajicek benadrukt dat tennis altijd op de eerste plaats komt. ‘Als we nou twee trainingsbanen zouden weghalen, zodat we nog een extra winkel kunnen plaatsen, dan zijn we niet goed bezig. Maar daar is absoluut geen sprake van. Het tegendeel is waar.’

De opkomst van de spelers op het centre court kreeg een opknapbeurt en in hal 1 liggen zes prachtige trainingsbanen naast elkaar. ‘Dat zie je nergens’, zegt Krajicek. ‘Bij veel andere indoortoernooien moeten spelers bij een club in de omgeving trainen, omdat er niet genoeg banen zijn.’

Met de beste faciliteiten en een goed gevulde portemonnee probeert de toernooidirecteur elk jaar de beste tennissers te verleiden voor zijn toernooi. Met vijf spelers uit de top-10 is hij daar dit keer aardig in geslaagd. ‘Je kan nog zo’n mooi promotie- of VIP-dorp hebben, als je alleen spelers buiten de top-20 hebt, dan zit het niet vol.’