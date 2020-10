ABN Amro gaat werk maken van gelijke beloning in hockey

Hockeyster Maria Verschoor van Amsterdam is als ambassadeur verbonden aan de actie De Inhaalslag. Beeld BSR Agency

Vrouwen worden in het hockey financieel sterk achtergesteld. Speelsters verdienen in de hoofdklasse vijf tot tien keer zo weinig als hun mannelijke collega’s. ABN Amro wil als sponsor van liefst 53 hockeyclubs de emancipatie wat beloning betreft afdwingen. Wie niet meegaat in dit idee, per 2025 te realiseren, zal geen nieuw sponsorcontract krijgen.

International Maria Verschoor, speelster van topclub Amsterdam, is namens de bank ambassadeur van de actie De Inhaalslag. Zij noemt dat ‘helpen’. ‘ABN Amro zet zich in voor de gelijke kansen van mannen en vrouwen in de hockeysport. Ik draag mijn steentje bij.’

Verschoor is, naar alle waarschijnlijkheid, een van de zes speelsters uit de Nederlandse competitie die een keer modaal (36.500 euro) verdient. Bij de mannen zijn er 52 die op een redelijke manier van hun sport kunnen bestaan. Verschoor: ‘Ik had geen idee hiervan. Het is schrikbarend. Ik wist dat er een verschil was, maar niet dat het zo extreem was. Mirco Pruijser en ik, dat is bij Amsterdam wel een heel groot verschil in verdienste.’

Zij is professional, wordt als international beloond via het topsportersstipendium van NOCNSF, het contract met haar club Amsterdam en uit contracten met twee persoonlijke sponsors, een stickmerk (Gryphon) en een schoenengigant (Asics). Ze heeft een bachelor commerciële economie en is bezig met een psychologiestudie, maar beschouwt zich wel als fullprof die ‘ervan rond kan komen’. ‘Maar wij zijn geen voetbalprofs. Wij hockeyen ons niet binnen. Wij moeten naast de sport aan onze maatschappelijke carrière werken.’

Een grote sponsorauto zit er niet in. ‘Joh, ik heb geen auto. Ik rijd een elektrische fiets.’