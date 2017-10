Abdi Nageeye verbetert het tien jaar oude Nederlands record op de marathon

Iets voor later

Voorafgaand aan de wedstrijd had hij het wat omzichtig gebracht: 2.08.40 zou ook al mooi zijn, het Nederlands record is misschien iets voor later. Maar ergens kriebelde het. Misschien dan toch deze zondag? Vanaf mei had hij voluit getraind voor deze race, in Kenia, in Kaptagat en Eldoret. Daar loopt hij met gevestigde namen als olympisch kampioen Eliud Kipchoge en Geoffrey Mutai, oud-winnaar van New York, Boston en Eindhoven.



Het zijn de atleten die hem moed inpraten. Abdi, je moet niet te voorzichtig zijn, vertellen ze hem. Mik niet op 2.09 of zoiets, kijk nou eens, je sprint ons er weleens uit. Je moet groter denken.



Hij zag het zelf ook: 'Ik zat er telkens gewoon bij, met jongens die 2.06 lopen. Waarom zou mij dat niet lukken?' Toch was er twijfel op het laatst. De laatste weken merkte hij dat hij overtraind was geraakt. Hij stapte in Kenia zelfs een keer gefrustreerd van de trainingsbaan. Het lukte niet, de snelheid was weg. 'Toen ben ik even in paniek geweest.'