Abdi Nageeye stapt uit bij marathon WK: ‘Ik had niet voor deze schoenen moeten kiezen’

Abdi Nageeye nadat hij is uitgestapt tijdens de marathon. Beeld ANP

De marathonschoenen van Nike, met de carbon versterkte schuimzool, zorgden de afgelopen jaren voor een revolutie. Minuten sneller gingen de lopers. Nu blijkt niet alles van de Amerikaanse fabrikant, waarvan Eugene de bakermat is, een succes.

‘Ze hadden me overtuigd deze schoenen te nemen’, zei Nageeye, die er tweemaal in training heerlijk op gelopen had. ‘Maar bij de start zag ik dat ik de enige van de toppers was met deze schoenen.’

Onderweg betreurde hij zijn beslissing nog meer. ‘Het was niet lekker kaatsen op het asfalt, maar stuiteren. Ik kreeg in de slotfase kramp in mijn bovenbenen en mijn tenen deden zeer. Als ik ze nu uit doe, staat het bloed op mijn voeten, denk ik.’

De zege ging naar de Ethiopiër Tamirat Tola in 2.05.36. Diens landgenoot Mosinet Geremew (2.06.44) werd tweede, voor de Belg Abdi Bashir (2.06.48). Nageeye zag geen meerwaarde in het uitlopen van de race. ‘Ik kwam voor de medailles, dus vond het niet nodig mijn lichaam te slopen door met zoveel pijn de race uit te lopen.’