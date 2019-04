Abdi Nageeye loopt nieuw Nederlands marathonrecord in Rotterdam en is niet verrast

Abdi Nageeye loopt een nieuw Nederlands record. Beeld Jiri Büller

Daarmee bleef hij bijna twee minuten onder het oude record (2.08.16), dat hij sinds oktober 2017 in handen had. De Keniaan Marius Kipserem kwam op de Coolsingel na 42 kilometer en 195 meter als eerste over de streep in een parcoursrecord: 2.04.27.

‘In tegenstelling tot twee jaar geleden ben ik niet verrast dat ik het Nederlands record heb verbeterd’, zei de 30-jarige Nageeye, die op de Europese ranglijst aller tijden steeg naar de vierde plek. ‘Ik wist waartoe ik in staat was, ik had nog dertig seconden sneller kunnen lopen. Vanaf 32 kilometer kon ik niet meer versnellen omdat ik mijn hamstring begon te voelen. Maar ik ben superblij.’

Nageeye werd geboren in Somalië. Vanwege de burgeroorlog kwam hij als zevenjarig jongetje in Nederland terecht. In Den Helder ging hij met twee broers bij een halfbroer wonen. Na enkele jaren verraste die hen met de mededeling dat ze op vakantie gingen. Wat volgde was een even wonderlijke als gevaarlijke reis die de jonge Abdi langs Syrië, Somalië en Ethiopië bracht.

Onzichtbare zuurstoffles

Pas als veertienjarige jongen keerde Nageeye alleen terug naar Nederland, nadat hij met behulp van een Nederlandse zendeling en documenten van zijn basisschool de Nederlandse ambassade in Ethiopië had weten te overtuigen van zijn recht om in Nederland te wonen. In Oost-Afrika zag hij geen toekomst voor zichzelf weggelegd. Hij liet zijn ouders en broers achter in Somalië. ‘Opeens dacht ik: ik moet zelf zorgen dat ik het leven krijg waar ik recht op heb’, zegt hij in zijn vorige week verschenen boek Abdi Nageeye – Atleet zonder grenzen.

In Nederland ging Nageeye bij een gastgezin in Gelderse Oldebroek wonen. Hij hielp op de boerderij om koeien te melken en meldde zich aan bij voetbalvereniging VSCO’61 in Oosterwolde. Daar vroegen teamgenoten zich af of hij met een onzichtbare zuurstoffles op zijn rug voetbalde, zo onvermoeibaar was hij. Al snel maakte hij de overstap naar het hardlopen. Bij zijn eerste wedstrijden als recreant versloeg hij iedereen.

Vanaf 2010 trainde Nageeye afwisselend in Ethiopië, Kenia en Amerika, voordat hij uiteindelijk Kenia tot uitvalsbasis koos. Sinds 2017 maakt hij onderdeel uit van het NN Running team, het eerste commerciële atletiekteam. De ploeg bestaat uit 60 lopers uit vijftien landen, onder wie olympisch kampioen en wereldrecordhouder Eliud Kipchoge. In 2016 deed Nageeye namens Nederland mee aan de Olympische Spelen van Rio. In de stromende regen eindigde hij als elfde.