Abdi Nageeye heeft voldoende vertrouwen om in New York voor het hoogste te gaan

Abdi Nageeye gaat juichend over de streep. Zilver op de Spelen, een ongekend succes. Op de achtergrond volgt zijn kameraad Bashir Abdi uit België. Beeld AFP

Op donderdagochtend, een dag na zijn aankomst in New York, loopt Abdi Nageeye een rondje door Central Park, gelegen op een kleine wandeling van zijn hotel in Manhattan. Onder de indruk van zijn omgeving is de Nederlandse marathonloper niet.

Onderweg kijkt hij naar boven, naar de kantoren op de hoogste verdiepingen van de hoogste gebouwen. ‘Je zult daar elke dag helemaal bovenin moeten werken,’ zegt hij. ‘Het lijkt me echt prison.’ Nageeye hoort druk getoeter, ziet boze mensen. Het park is vooral asfalt, valt hem op. Overal staan politieagenten en wat gaan de fietsers hard. Nee, geef hem maar de Nijmeegse bossen.

Het liefst was hij gaan trainen rond 09.00 uur, de tijd waarop de marathon start, maar als een van de blikvangers in het deelnemersveld moet hij zich eerst melden bij de internationale persconferentie van het evenement. Aan zijn tafeltje is het druk. Nageeye is een grote meneer geworden na zijn tweede plaats op de olympische marathon van Tokio, zegt zijn manager Jos Hermens, ook hij in New York. Voorheen wás er niet eens een tafeltje.

Vol in de schijnwerpers

Nageeye herinnert zijn twee deelnames in Boston, in 2016 en 2018. ‘Daar kwam alleen iemand van de organisatie naar me toe,’ zegt hij. Nu willen de Amerikanen alles van hem weten. ‘Ik ben zoveel aan het praten over de wedstrijd dat ik bijna vergeet dat ik hem nog moet lopen.’

De aandacht is het logische gevolg van zijn opmerkelijke prestatie in Japan, waar hij alleen de Keniaanse wereldrecordhouder Eliud Kipchoge voor zich moest dulden. Ook de manier waarop hij zijn Belgische vriend en trainingsmaatje Bashir Abdi vlak voor de finish in Sapporo naar een bronzen medaille schreeuwde, bleef hangen bij pers en publiek.

‘Het is een mooi jaar geweest,’ zegt Nageeye. ‘Eigenlijk gaan dingen te snel.’ Sinds de Spelen is hij opnieuw vader geworden. Zijn drie zoons kregen er vorige maand een zusje bij.

Om haar te zien reisde Nageeye de afgelopen maanden geregeld op en neer tussen het Keniaanse Eldoret en zijn trainingslocatie in het nabijgelegen Iten, waar hij zich afzonderde en met instructies van zijn Britse coach Gary Lough, de echtgenoot van hardlooplegende Paula Radcliffe, voorbereidde op New York.

Nog altijd giert een surplus aan zelfvertrouwen, opgedaan in de hitte van Sapporo, door zijn lichaam. Waar zijn manager Hermens voorzichtig blijft en hem geen onnodige druk wil opleggen, is Nageeye duidelijk over zijn ambities. Winnen dus. Na het succes van de Spelen is het een realistisch doel, zegt hij. ‘Als alles goed gaat en ik ben fit, moeten mijn concurrenten heel hard lopen willen ze mij verslaan.’

Nieuw is onverslaanbaar

Ja, hij weet dat ook de Ethiopische Kenenisa Bekele zijn zinnen heeft gezet op winst in New York. De drievoudig olympisch kampioen op de 5.000 en 10.000 meter, een van de beste langeafstandlopers allertijden, wil zich revancheren voor zijn derde plaats in Berlijn, nog geen anderhalve maand geleden. Ook hij maakt zijn debuut in New York. ‘Het is een droom om met hem te lopen,’ zegt Nageeye. ‘Maar hij is niet onverslaanbaar.’

Als hij één ding leerde van trainen met Kipchoge en andere grootheden, is het dat wel: ‘Het zijn ook maar mensen.’

Om een snelle eindtijd draait het niet in het heuvelachtige parcours in New York, waar de marathon een tactische heet te zijn. Tempomakers zijn er niet, net als in de olympische race. ‘Het is eigenlijk een soort cross zonder spikes,’ zegt Nageeye. ‘Dat ligt mij wel.’ Vooral prestige staat op het spel. Dat, en een ton prijzengeld voor de winnaar.

Zijn eerste in New York is een bijzondere, weet Nageeye. Het is de vijftigste editie namelijk. Deelnemers van een halve eeuw geleden zullen zondag worden gehuldigd, maar bovenal vormt de marathon een nieuwe stap in de heropleving van een stad die bijna 35.000 inwoners aan het coronavirus verloor.

In de rug van Nageeye zullen zondag ongeveer 30.000 lopers worden losgelaten. Winnen is voor hem het ultieme doel in de jubileumeditie die nooit eerder door een Nederlander is gewonnen, genieten een bijvangst. ‘Dit is een mijlpaal,’ zegt hij. ‘Ik ben heel blij dat ik hier bij mag zijn.’