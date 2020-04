Abdelhak Nouri is een zwaar boek; vanwege het verdriet, de onvervulde droom – en de houding van Ajax

In de oude meuk die door de NOS en Ziggo Sport noodgedwongen wordt uitgezonden, vanuit de gedachte dat iets beter is dan niets, zat deze week ook een samenvatting van Real Madrid – Ajax, de wedstrijd van iets meer dan een jaar geleden. Het commentaar was van Sierd de Vos. Zo alles bij elkaar was het weer erg genoeglijk.

Ajax speelde nog beter dan ik me herinnerde en oogde bijna onvoorstelbaar fit. Het was het hoogtepunt van de Europese campagnes in de periode 2018-2020, weten we nu.

Ajax had de eerste wedstrijd met 2-1 verloren en won de return in Bernabéu met 4-1. De doelpunten waren geweldig. In de Volkskrant stond een dag later een stuk over wat een ‘hallucinerend mooie avond’ werd genoemd.

Tijdens de samenvatting dacht ik even aan Abdelhak Nouri. Dat kwam door het boek dat ik deze week las, Abdelhak Nouri – Een onvervulde droom van Khalid Kasem. Hij is advocaat en adviseur en vriend van de familie Nouri, en daardoor waarschijnlijk niet geheel objectief.

Ik had het lezen van zijn boek uitgesteld, ik was bang voor somberheid en daar had ik geen zin in. Het klopte ook, van die somberheid, maar er stond een hoop tegenover; liefde en onbaatzuchtigheid vooral, laat ik het zo maar noemen.

Het boek van Khalid Kasem over Abdelhak Nouri. Beeld Lebowski

Tijdens de samenvatting stelde ik mezelf een vraag die ik niet wilde stellen. De vraag was of Nouri, als hij op 8 juli 2017 in het Oostenrijkse Zillertal niet zou zijn getroffen door een hartstilstand met ernstige hersenschade tot gevolg, op dit niveau zou hebben gespeeld, in dit elftal.

In het laatste deel van het boek van Kasem komt de vraag ter sprake. De gesprekken tussen de familie en de juridische adviseurs enerzijds en Ajax anderzijds zijn in november 2019 op een dieptepunt beland als algemeen directeur Edwin van der Sar het standpunt van de club onder woorden brengt:

‘Kort gezegd stelde Van der Sar namens Ajax dat het maar de vraag was of een gezonde Abdelhak ooit het eerste elftal van Ajax zou hebben gehaald en dat het uitgesloten zou zijn dat een speler met een subcutane ICD, een kastje dat ingrijpt als het hart hapert, betaald voetbal kan spelen.’ De familie staat daar lijnrecht tegenover.

Abdelhak Nouri is een zwaar boek; vanwege het verdriet en de onvervulde droom van een jongen met bijna onvoorstelbare eigenschappen vooral, maar ook vanwege de houding van Ajax. De club traineert, weigert medewerking aan onderzoeken en onttrekt zich kil en afstandelijk aan zijn verantwoordelijkheid.

Het is nog niet vaak duidelijk gesteld, de aandacht in de besprekingen van het boek ging vooral naar Nouri en het gevoel dat hij overal losmaakte, maar de rol van Van der Sar is uiterst dubieus. De gesprekken met de familie laat hij over aan een zetbaas, Rutger Arisz van de Raad van Commissarissen.

Pijnlijk (en veelzeggend) zinnetje op 24 december 2017: ‘Bijna zes maanden na de tragedie in Oostenrijk zal Edwin van der Sar voor het eerst Abdelhak bezoeken.’

Het wordt nog erger, als de eventuele aanpassingen worden besproken van een woning waar Nouri zou kunnen verblijven. Het moest worden voorkomen, zei Van der Sar tegen de familie, dat uit het voorschot van Ajax ‘gouden kranen’ zouden worden gefinancierd.

Kasem in zijn boek, onderkoeld maar treffend: ‘De zuurstof trok weg uit de woonkamer aan de Aalbersestraat’ Pas nadat advocaat John Beer in een brief Ajax een gebrek aan sensitiviteit, vertrouwen en respect verweet, bood Van der Sar zijn excuses aan.

Begin deze maand, op 2 april, was Abdelhak Nouri jarig. Hij werd 23 jaar. Hij is de hoofdpersoon in een verwarrend boek geworden, een speelbal in een verbeten juridisch gevecht. Alsof deze geschiedenis nog niet triest genoeg was.