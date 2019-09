‘Aanwaaisprinter’ Taymir Burnet op WK naar halve finales 100 meter

Taymir Burnet (rechts) kwam vrijdag eenvoudig door de voorrondes. Beeld Reuters

Burnet kwam twee jaar geleden zomaar aanwaaien op Papendal. Bart Bennema had nog nooit van de jongen gehoord. Sprinter Terrence Agard wees de bondscoach op het talent van zijn vriend op een NK atletiek. ‘Ik moest hem in de gaten houden’, vertelt Bennema net buiten het Khalifa International stadion in Doha, waar Burnet zich zojuist heeft geplaatst voor een plek in de halve finales op de 100 meter. Hij kwam eenvoudig door de voorrondes en liep daarna met 10,21 de vierde tijd in zijn serie, genoeg voor een kans om de beste sprinters ter wereld nog een keer uit te dagen. De Amerikaan Christian Coleman was met 9,98 de enige man die in de series onder de tien seconden dook.

Burnet was geen jonkie meer toen hij bij de bond kwam trainen. Hij was al 24, maar had geen ervaring. Hard lopen kon hij wel. Vanuit het niets maakte hij ineens deel uit van het Nederlandse estafetteteam op de 4x100 meter op de WK in Londen in 2017. Een jaar later won hij met dezelfde ploeg EK-brons.

Burnet weet zelf ook niet zo goed waarom het zo lang duurde tot zijn talent eindelijk op ging vallen. Misschien komt het door zijn introverte karakter. Op zijn plek in de halve finales reageert hij, des Burnets, heel rustig. ‘Het ging best wel makkelijk. Ik moest ontspannen lopen. In het tweede deel kon ik nog wat extra kracht zetten.’

De speciale buitenairco in het stadion, voor het eerst in gebruik in het snikhete Qatar, voelde goed aan. ‘Je voelt de warmte wel een beetje. Het was te doen. 27 graden, net Curaçao.’

Nieuwe coach

Burnet trainde tot eind vorig jaar onder de Amerikaan Rana Reider. Toen Reider terug naar Amerika ging, kwam hij bij Bennema terecht. Hij voelt zich goed bij zijn nieuwe coach. ‘Ik kan alles bespreken met Bart. We hebben een hele goede band.’

Bennema nam de tijd om te ontdekken wat er allemaal in het hoofd van de stille Antilliaan gebeurde. ‘Het is een hele rustige jongen. Maar ga met hem zitten en je hebt een goed gesprek. Zo gaat dat met introverte mensen. Daar moet je even de tijd voor nemen. Die komen niet altijd uit zichzelf met dingen. Ze willen het graag zelf oplossen.’

Bennema sleutelde aan zijn start. Burnet dook veel te laag weg uit het blok. ‘Hij wilde zo laag hangen dat hij bijna over zijn voeten struikelde. Hij kon dat helemaal niet aan. 45 graden is ideaal, heb ik gezegd.’

Burnet zoog alle kennis op en ging met sprongen vooruit. Hij liep dit jaar zelfs een keer onder de magische grens van 10 seconden, maar zijn tijd van 9,98 bleek ongeldig omdat er te veel wind stond.

Bloednerveus

De sprinter had de limiet niet gelopen op de 100 meter, maar stond wel hoog genoeg op de ranglijst om mee te doen. Op de 200 meter liep hij wel de limiet, en hij is een vaste waarde in de estafetteploeg.

Bennema ziet graag nog iets meer ontspanning bij zijn atleet. Niemand die het ziet, maar Burnet is soms bloednerveus. Zijn maatje Churandy Martina voelde dat aan. Burnet leert veel van zijn landgenoot die, samen met Usain Bolt, zijn grote voorbeeld is. ‘Churandy geeft handige tips. Hij is de oudste, je kunt veel van hem leren. Hij zegt altijd dat ik meer moet ontspannen, omdat ik dan harder kan lopen.’

Weten is één ding. Zie het dan nog maar eens te doen. Veel dingen zijn nieuw voor de laatbloeier die dinsdag zijn 27ste verjaardag viert. ‘Dat is de ervaring die hij mist’, zegt Bennema. ‘Dit was geen Dafne Schippers toen ze 26 was. Of Churandy. Die hadden al de hele wereld gezien. Van jongs af aan alles meegemaakt. Hij heeft helemaal niks, en mocht ineens naar de WK. Nu mag hij laten zien wat hij waard is.’