Aanvoerders Spaans mannenelftal keren zich tegen Rubiales, al vragen ze niet om zijn vertrek

De spelers Rodri, Álvaro Morata, César Azpilicueta en Marco Asensio maandag tijdens de persconferentie. Beeld ANP

Rubiales zoende de Spaanse sterspeler Jenni Hermoso na afloop van de gewonnen WK-finale op haar mond, tegen haar zin in. De lijst van mensen en organisaties die zich tegen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF keerde is lang en groeiende: van haast alle vrouwelijke Spaanse internationals tot de Spaanse premier, de wereldvoetbalbond Fifa en, uiteindelijk ook, de RFEF zelf. De bond vroeg Rubiales een week geleden af te treden, iets wat hij nog altijd niet heeft gedaan.

In aanloop naar de kwalificatiewedstrijd tegen Georgië vrijdag spreken ook de aanvoerders van het mannenteam, Álvaro Morata, César Azpilicueta,Rodri en Marco Asensio, zich tegen hem uit. In een persverklaring noemen zij het gedrag van Rubiales ‘onaanvaardbaar’ en stellen ze dat hij ‘niet staat voor een cultuur’ die de spelers willen vertegenwoordigen. ‘Het Spaanse voetbal moet een motor zijn van respect, inspiratie, inclusiviteit en diversiteit.’

Maar de mannen gaan niet zover dat ze expliciet om Rubiales’ aftreden vragen. Verdere vragen van de pers over de bondsvoorzitter leken niet te worden gewaardeerd. ‘We zouden graag zien dat we ons vanaf nu kunnen concentreren op sportkwesties’.

‘Lynchpartij’

Anderhalve week geleden schorste Fifa Rubiales voor drie maanden, om de veiligheid van Hermoso te garanderen. Rubiales bleef Hermoso namelijk in het openbaar beschuldigen van leugens en noemde de kus een ‘spontaan, wederzijds en euforisch’ moment. De RFEF bleef het lang voor Rubiales opnemen en nam de beschuldigingen van de voorzitter in zijn persverklaringen over. Toen duidelijk werd dat echt helemaal niemand meer voor Rubiales in de bres wilde springen en het Spaanse OM zelfs een vooronderzoek naar aanranding begon, liet de bond hem toch nog vallen. Vorige week maandag vroeg de bond hem per direct te vertrekken.

Maar daar geeft Rubiales geen gehoor aan. In een uitgebreide verklaring zei hij afgelopen vrijdag weliswaar wat fouten te hebben gemaakt, maar ontkende hij nog steeds dat de kus ongewenst was. Hij zei te lijden onder een ‘lynchpartij vanuit de politiek en media die geen enkel precedent kent’ en door te gaan zichzelf te verdedigen. Dat wijst erop dat hij voorlopig niet uit eigen beweging zal vertrekken bij de bond.