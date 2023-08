Aanvalslustig PSV opent competitie met overtuigende zege op FC Utrecht: 2-0

Jordan Teze en Noa Lang vieren het eerste PSV-doelpunt van het eredivisieseizoen, van de schoen van laatstgenoemde. Beeld Pro Shots / Peter van Gogh

Vooral het grote aantal kansen en de getoonde aanvalslust én -kunst stemden de fans zeer tevreden, al was coach Bosz kritisch op het te trage spel in de eerste helft. Met Lang, Babadi, Bakayoko, Saibari, Veerman, Boscagli en straks wellicht Schouten is er een leuke verzameling aan technisch en combinerend vermogen bij elkaar gebracht. Ook Sangaré toonde zich plots een creatieve geest, maar mogelijk vertrekt hij nog.

PSV heeft dit seizoen een vliegende start nodig. Allereerst om Champions League-voetbal af te dwingen, daarnaast om kampioen Feyenoord en concurrent Ajax, dat daarvoor viermaal bovenaan eindigde, direct duidelijk te maken dat PSV serieus is wat betreft het beëindigen van de al vijf jaar durende droogte.

PSV koos voor de aanval met de aanstelling van Bosz, met de komst van de dure aanvallers Noa Lang en Ricardo Pepi. De transfersom voor Bologna-middenvelder Jerdy Schouten gaat naar verluidt nog over die van Lang (die 12,5 miljoen euro koste) heen. Pepi is vooralsnog invaller, maar recordaankoop Lang maakt de hooggespannen verwachtingen vooralsnog volledig waar. De linksbuiten strooide met steekpasses met buitenkant rechts en scoorde met een fenomenale knal met zijn mindere linkerbeen vlak voor rust in de korte hoek, met nog een touché van de lat. Het gejuich werd gelardeerd met bewonderende oh’s en ah’s, zoals die wel vaker klonken.

Utrecht kwetsbaar

PSV begon net de moed ietwat te verliezen na een met sloom spel gevuld eerste blok. Toch creëerde het nog veel kansen vooral via de linkerkant met de immer dreigende Lang en de veelvuldig opkomende, maar net wat te onzorgvuldige back Van Aanholt. Na rust was PSV nog wat dominanter en waren de invallers Saibari (aangever) en Vertessen (afmaker) verantwoordelijk voor de 2-0 in de 77e minuut. Bosz was complimenteus voor hen, en voor de andere drie invallers Guus Til, Pepi en de pas 17-jarige middenvelder Tygo Land. ‘Zij maakten het verschil. En niet de jongens die gestart zijn.’

FC Utrecht koos voor een stevig centraal blok, maar was kwetsbaar over de zijkanten. Zoals elk seizoen ziet het er bij de start op papier bij FC Utrecht goed uit, met veel ervaring en talent en ook genoeg goede voetballers op de bank. Maar definitieve toetreding tot de top-5 wil maar niet lukken.

Kansen werden er wel gecreëerd door de ploeg van Silberbauer, want met Seuntjens en Booth (en diens vlotte vervanger Azarkan) kwam er genoeg gevaar vanaf de flanken, maar spits Douvikas werkte twee grote kansen net naast.

Douvikas was vorig seizoen gedeeld topscorer met Xavi Simons, die na een gloedvol seizoen bij PSV al de deur achter zich dichttrok. Over Simons gaat het vooralsnog niet veel in Eindhoven na eerder al een goede wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff schaal (1-0 winst na verlenging) en een sterke start in de voorronden van de Champions League tegen Sturm Graz (4-1 winst, dinsdag is de return in Graz). Met de winst op FC Utrecht behaalde Bosz, zelf op jacht naar zijn eerste landstitel, zijn eerste hattrick aan zeges, maar tevreden stemde dat de trainer nog niet. ‘Zo ga je niet alle wedstrijden winnen. Het moet veel beter.’