Aanvalslustig duel met Letland laat grote waarde Klaassen zien voor Oranje-middenveld

Davy Klaassen tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Letland (2-0). Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Pak de cijfers van Nederland - Letland erbij, en al snel volgt de conclusie dat de magere 2-0-eindstand geen goede afspiegeling is van de krachtsverhouding. Oranje kwam tot 36 doelpogingen, de bezoekers tot een totaal van 4 schoten.

Op basis van Expected Goals, een metriek die de kwaliteit van het kansentotaal meet, had Nederland tegen Letland redelijkerwijs kunnen verwachten zes keer te scoren. Dat de teller slechts op twee eindigde, was te danken aan grote gemiste kansen – denk aan de kopballen tegen de lat van Klaassen en Luuk de Jong in de eerste helft.

De Roon

Na afloop van het desastreus verlopen kwalificatieduel met Turkije (4-2), kwam statistiekenbureau Opta Sports met opmerkelijke cijfers. Sinds de aanvang van de finaleronde van de Uefa Nations League, in juni 2019, speelde Oranje tot en met het duel met Turkije 19 interlands, waarin het 31 keer scoorde. Bij slechts één van de 31 treffers stond Marten de Roon op het veld bij Oranje.

Een frappant cijfer. Want de middenvelder van Atalanta speelde in die periode elf keer mee bij Oranje. Sinds juni 2019 stond De Roon 693 minuten op het veld bij het Nederlands elftal: qua speeltijd bijna acht volledige wedstrijden. Een eindtotaal van één treffer in acht duels tekent geen enkele ploeg voor, laat staan een ploeg met ambities om op het WK te spelen.

Dat een middenveld met defensief breekijzer De Roon zich niet leent voor frivool aanvalsspel, concludeert ook bondscoach De Boer tussen de duels met Turkije en Letland. Tegen de Letten wordt De Roon gepasseerd, schuift Georginio Wijnaldum een halve linie terug, en start Davy Klaassen als meest aanvallende middenvelder, net als hij bij Ajax doet.

Soepeler

Evenals bij zijn club Ajax, excelleert Klaassen in een lopende rol zaterdag tegen de Letten. Klaassen komt nauwelijks aan de bal: met 35 balcontacten is hij de veldspeler bij Oranje die het minst in de passing betrokken is – een groot contrast met de medemiddenvelders Frenkie de Jong (117 balcontacten) en Wijnaldum (78).

Maar áls de Ajacied aan de bal komt, is hij gevaarlijk. Met zes schoten en twee gecreëerde kansen is Klaassen de speler die bij de op een na meeste doelpogingen betrokken is tegen Letland, waaronder een assist op Steven Berghuis bij de 1-0.

Niet alleen Klaassen zelf profiteert van zijn vele nuttige loopwerk. Memphis Depay, die door basisplaatsen voor target man Luuk de Jong in de punt en Klaassen ‘op 10' tegen Letland als linksbuiten start, speelt een sterke wedstrijd.

Hoewel Depay zelf aangeeft het liefst in de spits te spelen, en tegen Letland zichtbaar baalt van een paar gemiste kansen en een voortijdige wissel, lijkt een vrije rol op links hem goed te liggen. Tegen de Letten komt hij van alle spelers op het veld het meest aan de bal (124 keer), passeert hij de meeste tegenstanders (7), schiet hij het vaakst (10) en creëert hij de meeste kansen voor ploeggenoten (6).