Aanvalslust Anna van der Breggen beloond met nationale titel

Een cororna-elleboog tussen twee toppers. Anna van der Breggen (rechts) werd zaterdag Nederlands kampioen wielrennen. Haar grote concurrent Annemiek van Vleuten (in de regenboogtrui) finishte als tweede. Beeld Klaas Jan van der Weij

In de kopgroep van drie blikte Anna van der Breggen (30) naar het rondebord bij de doorkomst boven op de VAM-berg. In de striemende regen zag ze 13 staan. Had ze echt pas vier ronden gehad? Het voelde zoveel verder. ‘Toen ik zag dat we pas 30 kilometer gehad hadden, zonk de moed me wel even in de schoenen.’ Het besef dat ze 94 kilometer later de nationale titel op de weg zou veroveren was er nog lang niet.

Het was haar eigen keuze geweest om op het NK al zo vroeg in de aanval te gaan. De twee steile klimmetjes over de voormalige vuilnisbelt en de smalle wegen nodigden uit tot avontuur. ‘Als je achteraan zit en je moet inhalen kost dat hier zoveel energie.’

Juist in de kopgroep kon ze, al waren daar weinig ruggen om achter te schuilen, haar energie het best verdelen. ‘Ik reed de hele dag vooruit en kon de klim steady oprijden terwijl de meiden erachter erop moesten knallen om weg te komen. Dat kun je misschien drie keer doen, maar het houdt een keer op.’

Een van de vrouwen die het probeerde en voor elkaar kreeg was Annemiek van Vleuten. De regerend wereldkampioen was de topfavoriet, maar ze had één groot nadeel. Als enige Nederlandse in dienst van Mitchelton-Scott had ze geen ploeggenoten en werd gedwongen tot een wezenlijk andere aanpak dan Van der Breggen.

‘Als ik met die groep was meegegaan dan weet ik zeker dat Anna niet met mij zou zijn doorgereden’, legde Van Vleuten uit. Zij gokte erop dat CCC-liv, de ploeg van Marianne Vos, het gat zou dichten naar de kopgroep, die naast Van der Breggen uit Anouska Koster, die het brons zou pakken, en Jip van den Bos bestond. ‘Misschien heb ik daar te veel op gehoopt.’

En dus moest Van Vleuten doen wat Van der Breggen vermeden had: op de heuvel aanvallen. Ze rukte zich uiteindelijk los van het peloton en terwijl Van den Bos de kopgroep moest laten gaan en Van der Breggen even later ook Koster overboord wipte, kwam Van Vleuten snel dichterbij.

Haar opmars stokte op een kleine halve minuut achterstand, waarna Van der Breggen, ondanks een lekke band in de slotronde, weer uitliep. ‘Ik denk dat Anna nog een cartouche over had, maar ik had die van mij toen al verschoten’, zei Van Vleuten die genoegen moest nemen met zilver. ‘Het was vandaag bijna een mission impossible.’

Van der Breggen was al eens Europees kampioen, wereldkampioen en olympisch kampioen, maar de nationale wegtitel ontbrak nog op haar erelijst. De titel heeft extra glans omdat Van der Breggen al heeft aangekondigd na volgend jaar te stoppen. ‘Het is mega tof om dat laatste jaar dan in de Nederlandse kampioenstrui te rijden.’