Aanvaller Marcus Rashford, al jaren een plaag voor achterhoedes, weet ook premier Boris Johnson te verslaan

Marcus Rashford op de tribune bij Manchester United. De aanvaller van de Engelse voetbalclub k met het plan gratis lunchmaaltijden aan kinderen uit arme milieus te geven. Beeld Offside via Getty Images

Marcus Rashford is al jaren een plaag voor achterhoedes, maar hij heeft dinsdag een verdediger van formaat verslagen: Boris Johnson. Met succes heeft de Manchester United-aanvaller de Britse regering ertoe bewogen om 1,3 miljoen schoolkinderen uit armere milieus tijdens de zomervakantie gratis lunchmaaltijden te geven. Ze krijgen elke week een voucher van 15 pond die ze in de supermarkt kunnen besteden. Een week geleden had ook City-aanvaller Raheem Sterling zijn sociale betrokkenheid getoond door zich uit te spreken over racisme.

Bij het ingaan van de lockdown had de Britse regering voetballers verzocht om zich op positieve wijze in te zetten voor de samenleving. Voor Rashford was die oproep niet nodig. Voor de kerstdagen had de 22-jarige in samenwerking met Selfridges al voedselpakketten uitgedeeld aan daklozen in Manchester. Tijdens de lockdown richtte de Mancunian zijn vizier op schoolkinderen die maandenlang thuis zitten. Dat betekent niet alleen beperkt of geen onderwijs, maar ook geen gratis lunches voor kinderen uit achtergestelde gezinnen.

Rashford zamelde omgerekend ruim 22 miljoen euro in voor de liefdadigheidsinstelling FareShare, dit om hongerige magen te voorkomen. Hij ontving voor zijn inzet de High Sheriff Special Recognition-prijs en volgens Gary Lineker moet bij BBC’s Sportpersoonlijkheid van het Jaar worden. Rashford’s actie had een persoonlijk tintje omdat hij in zijn kinderjaren ook afhankelijk was van gratis schoolmaaltijden. Hij had daar recht op omdat zijn moeder Melanie amper genoeg verdiende om Marcus en zijn vier broers en zussen te voeden.

De gevolgen van de lockdown zijn vooral voelbaar voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Er zitten meer Britten in de bijstand en vanwege social distancing zullen er deze zomer amper activiteiten plaatsvinden. Om kinderen te helpen had Rashford de regering voorgesteld bij wijze van uitzondering ook tijdens de zes weken durende vakantie vouchers te verspreiden voor gratis lunches. De morele druk van Rashford en zijn miljoenen volgers op sociale media was uiteindelijk te groot voor Boris Johnson en zijn onderwijsminister.

Rashfords kritiek gaat dieper. ‘Als een zwarte jongen uit een arm gezin had ik een gewone statistiek kunnen worden,’ schreef hij in een emotionele open brief, ‘maar dankzij de onzelfzuchtige daden van mijn moeder, familieleden en coaches zijn de statistieken waar ik nu mee in verband wordt gebracht, doelpunten, optredens en aantal interlandwedstrijden.’ Hij schreef dat het systeem niet gebouwd is voor gezinnen als die waar ik uit kom, hoe hard mijn moeder ook werkte.’ Hij zei geen politiek te bedrijven, maar op te komen voor menselijkheid.