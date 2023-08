Aanvallend beschikt PSV over meerdere wapens van kwaliteit, verdedigend blijft het kwetsbaar

De uitblinkende PSV-middenvelder Joey Veerman dinsdagavond tegen Sturm Graz. Beeld Getty Images

De ontmoeting met Rangers is een herhaling van vorig seizoen. Toen waren de Schotten over twee duels te sterk voor de ploeg van toenmalig coach Ruud van Nistelrooij. PSV aast op revanche en lijkt verder dan een jaar geleden. Met nieuwbakken trainer Peter Bosz wil de club zich voor het eerst sinds 2018 kwalificeren voor het miljardenbal. Aan de aanval zal het niet liggen.

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Pluspunten:

Aanvallend smullen

Welk doelpunt van PSV tegen Sturm Graz (1-3 winst) was mooier: het loepzuivere schot met binnenkant voet van Joey Veerman na een aanval over veel schijven of de magnifieke kopbal van Luuk de Jong? De spits kopte al vallend raak uit een afgemeten voorzet van Jordan Teze, die de bal weer op fraaie wijze van Veerman had ontvangen.

De twee doelpunten waren niet alleen een lust voor het oog. Het waren ook de vruchten van het beoogde spel dat trainer Peter Bosz met PSV wil spelen. Veel balbezit, verzorgd positiespel, altijd op zoek naar de aanval en het slim bespelen van de ruimtes. Bosz sprak tegenover het Eindhovens Dagblad over ‘echte kwaliteit’ toen hij het over de doelpunten had.

Met de aanstelling van Bosz koos PSV deze zomer voor de aanval. Het is ook linie waar de ploeg de meeste kwaliteit herbergt. Met de fysiek sterke De Jong in de spits en de behendige Johan Bakayoko en Noa Lang vanaf de zijkanten beschikt PSV offensief over meerdere wapens, al deed Lang op bezoek bij Sturm Graz niet eens mee. Hij bleef vanwege een lichte blessure uit voorzorg op de bank.

Joey Veerman

Bij Joey Veerman is de controverse nooit ver weg. Criticasters wijzen erop dat de middenvelder zijn verdedigende taken weleens vergeet uit te voeren. Veerman-adepten benadrukken diens surplus aan voetballend vermogen en fijne traptechniek.

Onder Bosz komen vooral de voetballende kwaliteiten van de Volendammer naar voren. Vanaf het middenveld is hij de speler die het positiespel van PSV vorm moet geven. Dat gaat hem in de eerste weken van het seizoen goed af. Met zijn doelpunt en een voorassist vertolkte hij tegen Sturm Graz opnieuw een belangrijke rol.

Feyenoord-trainer Arne Slot noemde Veerman na de door PSV gewonnen Johan Cruijff Schaal al met afstand de beste man op het veld. ‘Hij raakt niet in de war als er druk op hem wordt gezet.’ En ook Sturm Graz-coach Christian Ilzer lichtte de middenvelder uit. ‘Dat soort spelers is voor ons een maat te groot.’

Minpunten:

Verdedigend kwetsbaar

PSV haalde met Noa Lang, Ricardo Pepi en Malik Tillman al drie aanvallend ingestelde versterkingen. En met Jerdy Schouten voegde Bosz woensdag een extra middenvelder toe aan de selectie. Minstens net zo opvallend is het dat de club de verdediging tot dusver nog niet van een kwaliteitsimpuls voorzag.

De laatste linie is al jarenlang de achilleshiel van PSV. Ook tegen het zwakke Sturm Graz oogde PSV bij momenten defensief kwetsbaar. Dat moet ook Bosz, die de lat hoog legt in zijn eerste weken in Eindhoven, zorgen baren met sterkere tegenstanders op komst. Te beginnen met de dubbele confrontatie tegen Rangers FC, dat PSV vorig seizoen de voet al eens dwars zette op de drempel van de Champions League.

Bosz wil zijn verdedigers zo veel mogelijk ontlasten door snel druk te zetten en de bal vroeg op de helft van de tegenstander te veroveren. Hij verwacht van zijn laatste linie dat die op de middenlijn durft te verdedigen. Keerzijde is dat er veel ruimte in de rug van de verdedigers ligt als de tegenstander zich onder de druk van PSV uit weet te voetballen. Vooral André Ramalho is door zijn gebrek aan snelheid kwetsbaar in die situaties.

Spelhervattingen

Bosz had er in aanloop naar het tweeluik met Sturm Graz meermaals op gehamerd. De Oostenrijkers beschikten over een specialiteit: spelhervattingen. ‘Ja, ze hebben veel gescoord uit hoekschoppen. Daar zijn ze gewoon heel goed in, dus moet je er maar weinig weggeven.’

Ondanks de waarschuwende woorden van Bosz, lukte het PSV niet om het gevaar van Sturm Graz te neutraliseren. PSV moest in twee wedstrijden elf corners toestaan. Daaruit scoorde Sturm Graz twee keer, al werd het doelpunt van verdediger Affengruber dinsdagavond afgekeurd, omdat een ploeggenoot hinderlijk buitenspel stond toen hij de bal kopte.

‘We moeten beter verdedigen bij spelhervattingen’, zei Bosz tegenover de camera van Veronica. Ook tegen het vaak fysiek sterke Rangers FC kunnen spelhervattingen het verschil maken. Veerman, tegenover het Eindhovens Dagblad: ‘Rangers heeft altijd veel kracht in het team. Daar moeten we ons tegen wapenen.’