Aanvallen tijdens de slotetappe, gaat het weer gebeuren?

Het antwoord: 2005, de Kazach Alexander Vinokourov. Hij ging in de laatste kilometer in de aanval. Zijn achterstand op Levi Leipheimer bedroeg slechts twee seconden. Omdat hij ook nog bonificatieseconden verdiende met de etappewinst ging hij Leipheimer voorbij in het algemeen klassement. Niet voor een podiumplek, maar voor plek vijf.



Verder terug in de tijd, in 1979, is op korrelige beelden te zien hoe Joop Zoetemelk een aanval doet op de gele trui van Bernard Hinault. Uiteindelijk blijven de twee het peloton voor, maar verliest Zoetemelk de sprint. En de Tour.



Breukink: 'Het is jammer dat dat niet meer gebeurt. Want het mag wel. Er staat nergens in de reglementen: de etappe naar Parijs moet een sprint worden. Maar zoals je ook in andere vlakke ritten ziet: sprintersploegen leggen de pogingen van aanvallers stil.'