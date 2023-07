Aanvallen kunnen de wingbacks Pelova en Brugts prima, maar hoe zijn ze verdedigend?

Victoria Pelova begin juli in actie in de oefenwedstrijd tegen België. Beeld ANP

Victoria Pelova is een driftkikker, dat zegt ze tenminste over zichzelf. Als er iets gebeurt wat haar niet zint, kan ze geprikkeld reageren. Bijvoorbeeld toen bondscoach Andries Jonker zei dat hij overwoog de aanvallende middenvelder uit te proberen als rechter ‘wingback’, een vleugelspeler die weliswaar veel moet opkomen, maar ook moet kunnen verdedigen.

‘Hoezo?’, vroeg Pelova (24) zich meteen af. ‘Heb ik het niet goed genoeg gedaan als middenvelder?’ De trainer kon haar meteen uitleggen dat het daar niet aan lag. ‘Hij zei gewoon: van alle middenvelders ben jij degene die ook in die rol zou kunnen spelen. Dus eigenlijk moest ik het positief zien. Dat lukt nu ook meer.’

Jonker weet met wie en hoe hij de eerste wedstrijd op het WK wil beginnen. Hij zegt er alleen niks over om tegenstander Portugal niet wijzer te maken. Afgaande op de laatste oefenwedstrijden zou het een verrassing zijn als Nederland niet start met een 5-3-2-systeem. Waarschijnlijk spelen dan twee ‘wingbacks’ – Pelova en Esmee Brugts - die bij hun clubs niet op die positie spelen en dat ook niet ambiëren.

Bij PSV in de aanval

‘Ik heb natuurlijk een voorkeur voor linksbuiten’, zegt de pas 19-jarige Brugts, die door Jonker in november voor het eerst als linker wingback werd uitgetest. Terwijl ze juist als een van de grootste Nederlandse talenten wordt gezien omdat ze technisch begaafd en creatief is. Bij PSV speelde ze de laatste seizoenen ook puur als aanvaller.

Pelova stapte dit seizoen over van Ajax naar Arsenal. De Engelse topclub trok haar niet aan omdat ze zo goed kan verdedigen, maar omdat ze met een steekpass medespelers vrij voor het doel kan zetten en zich al kappend en draaiend uit een kleine ruimte kan wurmen om daarna toch nog met een assist te komen.

Dat ze nu op een andere positie moeten spelen, roept veel vragen op. De speelsters geven antwoorden die vrijwel inwisselbaar zijn. ‘Als we aan het aanvallen zijn, dan is het voor mij niet zoveel anders’, zegt Pelova. ‘Dat verdedigen is wennen natuurlijk, maar dat gaat steeds beter’, zegt Brugts. Pelova: ‘Ik sta open voor een uitdaging.’ Brugts: ‘De coach heeft ook meer aan me als ik op meerdere posities kan spelen.’

Ze schikken zich bij Oranje blijmoedig in hun nieuwe rol, ook omdat ze weten dat ze anders buiten de boot zouden kunnen vallen. Brugts is een belofte, maar ze is onervaren en heeft routinier Lieke Martens als concurrent. Nu kan ze samen met haar vroegere idool op het veld staan. ‘Dat is te gek natuurlijk.’

Esmee Brugts houdt het overzicht in de oefenwedstrijd tegen België. Beeld ANP

Als aanvallende middenvelder heeft Pelova zware concurrentie van Jill Roord en Daniëlle van de Donk. Het WK is haar vierde grote toernooi, op eerdere toernooien was ze vooral wisselspeler. Nu lijkt Jonker een manier te hebben gevonden waarop hij niet hoeft te kiezen uit zijn meest creatieve speelsters, hij stelt ze gewoon allemaal op.

Alleen dat verdedigen. Het is het spiegelbeeld van het probleem dat Louis van Gaal had toen hij 5-3-2 speelde. Hij moest het doen met een wingback als Denzel Dumfries, die weliswaar nauwelijks te stoppen is, maar bij wie het spannend wordt als hij voorin de bal krijgt. Bij de wingbacks van Jonker is het de vraag hoe zich houden als ze dichterbij het eigen doel moeten verdedigen.

‘Wij kunnen best een beetje risico nemen in het verdedigen’, relativeert Pelova. Het is een van de dingen die Jonker de nieuwbakken verdedigers volgens haar heeft meegeven. ‘Omdat we zoveel spelers achterin hebben. Daar moeten we ook gewoon op vertrouwen. Als wij de bal verliezen, zijn er altijd nog de centrale verdedigers.’

Bijles in verdedigen

Assistent-trainer Janneke Bijl probeert de twee intussen zo goed mogelijk defensief bij te spijkeren. Als het echt niet gaat, kan Jonker ook kiezen voor Lynn Wilms (Wolfsburg) en Kerstin Casparij (Manchester City), die bij hun clubs als (wing)back spelen en gewend zijn te verdedigen. Maar vooralsnog is het vooral de vraag of en wanneer Pelova en Brugts eindelijk eens een keer getest worden op hun defensieve kwaliteiten.

‘We zijn totnutoe niet echt onder druk gezet’, zegt Jonker. Oranje heeft gewerkt aan de fitheid om de tegenstander af te kunnen jagen, wat totnutoe goed lukt. In het laatste openbare oefenpotje tegen België kwam de bal zelfs nauwelijks in de buurt van keeper van Daphne van Domselaar. Brugts en Pelova, die scoorde, konden zich aanvallend uitleven.

Of de twee echt klaar zijn voor hun nieuwe rol, zal zondag moeten blijken tegen Portugal en vooral tegen wereldkampioen Amerika op donderdag. Toen Pelova onlangs de vraag kreeg of ze dat aan kon, antwoordde ze niet voor niks met een wedervraag. ‘Dat moet wel toch?’