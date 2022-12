Aanstormende shorttracker Van 't Wout is dit seizoen de te kloppen man

Jens van ’t Wout zaterdag voorop in de finale van de 1.000m in Almaty, Kazachstan. Beeld International Skating Union via

Er wordt anders naar hem gekeken, merkt shorttracker Jens van ’t Wout aan alles. Hij wordt beter in de gaten gehouden, serieuzer genomen, gevreesd ook. Dit weekend ving een van zijn teamgenoten op hoe een Canadese concurrent baalde van zijn loting. ‘En ik moet ook nog eens tegen Jens’, verzuchtte hij.

Angstige tegenstanders, het is het ultieme compliment voor het jonge talent. Vorig jaar verraste Van ’t Wout (21) door een ticket naar de Olympische Spelen bij elkaar te schaatsen, dit jaar wint hij wedstrijden. In Almaty kwam er zaterdag een derde gouden wereldbekermedaille bij, nadat hij vorige maand in Salt Lake City al zijn eerste twee zeges boekte.

Niet dat alles goed gaat. Na de winst op de 1.000 meter volgde zondag een diskwalificatie in de halve finale van de 1.500 meter. Maar ook die had te maken met zijn gegroeide status.

‘Ik zat in mijn rit met drie Koreanen’, legt hij telefonisch vanuit Almaty, Kazachstan uit. ‘Vorig jaar haalden ze hun schouders op als ik meereed, nu hadden ze als enige doel dat ik niet door zou gaan. Ze werkten heel goed samen en dat was net iets te veel voor mij, waardoor ik de fout in ging bij een inhaalactie.’

Bijzonder voor Nederlandse man

Het geeft ook wel weer een ‘fijn gevoel’, bekent hij, dat hij iemand is die uitgeschakeld moet worden. Het is bovendien bijzonder voor een Nederlandse man. Bij de vrouwen wint Suzanne Schulting heel vaak een wereldbekerafstand – in Almaty de 1.500 meter – en Xandra Velzeboer geregeld, maar bij de mannen was het al weer bijna vier geleden dat Sjinkie Knegt dat lukte.

Zeker zijn dubbelklapper in Salt Lake City maakte indruk. Na zijn oppermachtige zege op de 1.500, waarbij hij elf ronden op kop reed, pakte Van ’t Wout ook de winst op de 500 meter. En dat terwijl hij na een slechte start was teruggevallen naar de vierde plek. ‘Ik wist dat ik ontspannen moest rijden’, legt hij uit. ‘Daardoor lukte het me om nog mooie inhaalacties te maken.’

Het helpt dat hij vorig jaar al meedraaide in het wereldbekercircuit. Hij kan beter omgaan met de stress. Hij doet zijn dingetje, luistert veel muziek – ‘de laatste tijd vooral hiphop’ – en komt daardoor in zijn eigen wereld. ‘Stress krijg je niet weg, het is er en je moet het er maar mee doen.’

Hij voelt zich bovendien goed bij de trainingen van de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt, die Jeroen Otter opvolgde. Oudere teamgenoten als Schulting en Knegt zeiden openlijk dat ze erg aan hem moesten wennen, daar heeft Van ’t Wout geen last van gehad.

Tempohardheid

‘We trainen wel heel anders dan vorig seizoen’, legt hij uit. Onder Otter reden de shorttrackers veel en lange relays, waarbij de schaatsers elkaar steeds moeten aflossen. Bij Kerstholt zijn de trainingen meer gericht op het opbouwen van ‘tempohardheid’.

‘Bijvoorbeeld zes of negen rondes op volle snelheid’, legt Van ’t Wout het verschil uit. ‘Zo snel dat je gaat verzuren. Bij de relays schaats je een half uur, op een gegeven moment worden je spieren dan ook vermoeid, maar omdat je steeds maar een paar rondjes rijdt en tussendoor rust ga je niet de verzuring in.’

Het bevalt hem goed, ook omdat het past bij zijn rijstijl. Hij houdt ervan op kop te rijden, zoals in Salt Lake City. ‘Door die tempohardheid merk ik dat ik door kan blijven gaan. Ook al verzuur ik, ik kan hard blijven door schaatsen.’

Het doet hem bovendien goed dat Kerstholt graag contact zoekt met hem. Zelf heeft hij de neiging het in zijn eentje te regelen. ‘Niels wil echt weten hoe ik me voel. Dan vraagt hij iets en dan denk ik: oké, misschien is het handig dat ik dat nu vertel. Ik ben heel blij met hoe hij dat doet.’

Nog genoeg te leren

Na zijn eerste wereldbekerzeges was Van ’t Wout, die opgroeide in Canada, erop gebrand te laten zien dat hij niet een ‘one-shot wonder’ was. In Almaty is dat al gelukt. ‘Maar ik denk dat het voorlopig niet zal wennen’, lacht hij. Ook omdat er nog genoeg te leren valt. Dit weekend stak hij misschien wel het meeste op van zijn diskwalificatie op de 1.500.

‘Ik dacht dat het me buitenom niet zou lukken’, legt hij uit. ‘Daarom probeerde ik het binnendoor, maar dat deed ik te gehaast waardoor ik die fout maakte. Aan het eind lukte het me toch om buitenom te komen, dus ik denk dat ik gewoon wat meer moet vertrouwen op mijn eindschot.’

Het komt misschien van pas op het WK in maart, het grote doel dit seizoen, maar de wereldbekers zijn voor Van ’t Wout niet minder belangrijk. ‘Ook om mijn eigen plekje te verdienen tussen de grote namen.’