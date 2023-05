Aanstellingen Kromowidjojo en Wüst moeten draagvlak vrouwelijke topcoaches vergroten

Ireen Wüst met coach Gerard van Velde bij haar afscheid na afloop van de 1500 meter tijdens de wereldbekerfinale schaatsen in Thialf op 12 maart 2022 in Heerenveen. Beeld ANP

Ze zijn kampioenen, vrouw én stapten de afgelopen weken in een coachrol op het hoogste niveau: Ireen Wüst en Ranomi Kromowidjojo. Een jaar geleden ging Anna van der Breggen hen al voor, toen ze haar fiets verruilde voor een plek in de ploegleiderswagen bij SD Worx. De toetreding van de drie vrouwen tot het coachschap is een opvallende ontwikkeling in een wereld die nog steeds door mannelijke bondscoaches wordt gedomineerd.

Eerst een kleine nuance: terwijl Van der Breggen (33) als ploegleider ook trainingsschema’s schrijft, kiezen Wüst (37) en Kromowidjojo (32) voor een minder technische rol. Wüst, oud-schaatsster en de succesvolste Nederlandse olympiër ooit, begeleidt bij NOCNSF jonge talentvolle sporters in voorbereiding op hun topsportcarrière. Zwemkampioen Kromowidjojo richt zich net als Wüst op het mentale gedeelte, zij werkt sinds kort met jonge talenten bij de Nederlandse zwembond KNZB.

Dat ze vrouw zijn noemt André Cats een fijne bonus, maar het gaat de directeur topsport bij NOCNSF er vooral om dat kampioenen wat extra’s mee kunnen brengen. ‘Deze vrouwen hebben alles in hun carrière meegemaakt. Van hoogte- naar dieptepunten. Met kampioenen kunnen jonge talenten zich makkelijker identificeren, ze spreken elkaars taal.’

Olympisch succes

Toch sluit hun aanstelling aan bij een ontwikkeling waar de laatste jaren meer aandacht voor is: het aantal vrouwen op het hoogste niveau in de topsportwereld vergroten. Tegenwoordig komt het grootste olympische succes van Nederlandse vrouwen. In Peking, vorig jaar, was het totaal aan gouden medailles op de Winterspelen gewonnen door Nederlandse vrouwen voor het eerst hoger dan dat door Nederlandse mannen. Bij de Zomerspelen was dit in Rio in 2016 al het geval.

Maar het aantal vrouwelijke (assistent-)bondstrainers is laag, zo bleek uit onderzoek van het Mulierinstituut: vijftien procent. Vrouwelijke prestatiemanagers zijn er bij NOCNSF niet en het aantal vrouwelijke technisch directeuren bij sportbonden is de laatste jaren groeiende, maar staat op vier. De technisch directeur is weer verantwoordelijk voor het aanstellen van bondscoaches.

Een van de redenen voor de ongelijkheid, die in het onderzoek van het Mulierinstituut naar voren komt, is de ‘ons-kent-ons’-mentaliteit: de neiging om (onbewust) te selecteren via het ‘old boys network’, of niet verder te denken dan het eigen netwerk. Een groep blijft dan homogener.

Stereotyperingen

Ook wordt er soms in stereotyperingen gedacht. Dat merkte Inge Janssen, voorzitter van de atletencommissie. Tijdens haar roeicarrière werd Janssen zowel door mannen als vrouwen gecoacht. Juist bij een vrouwelijke coach kreeg ze dan de vraag van vrienden of andere coaches: ‘Is zij wel streng genoeg?’ Opmerkelijk, vindt Janssen, die eerder moest worden afgeremd dan opgejaagd. ‘Maar bij een kleine blonde vrouw hebben mensen dan het idee: zij is te lief, dat hoort niet op olympisch niveau.’

Uit ervaring weet Janssen: er zijn vrouwelijke coaches die veel strenger zijn dan sommige mannelijke coaches. ‘Een vrouw wordt dan bitchy genoemd. Maar dan denk je wel: bij een man zou hetzelfde gedrag gewoon prima gevonden worden.’ Zij vindt: het gaat om het karakter, niet om het geslacht van een coach. Anderzijds weet ze dat sommige vrouwelijke sporters niet alles met hun mannelijke coach willen bespreken. Een vrouw begrijpt het ongemak van ongesteldheid en de eventuele invloed op een training of wedstrijd op een manier zoals een man dat nooit zal kunnen.

Janssen: ‘We krijgen weleens te horen als we dit onderwerp aanstippen: ze zijn er niet, ze hebben niet de juiste ervaring. Dan zeg ik: maar misschien zijn ze al eerder afgeschrikt? Of hebben ze gemerkt: in dit wereldje wordt het ’m niet voor mij, ik ga andere dingen doen.’ Zij pleit voor een opener blik. Waarom de functie van hoofdcoach niet voor twee personen beschikbaar stellen en zo de werklast delen? Wellicht dat mensen een functie dan wel overwegen. ‘En topsporters zijn volwassen, hoeven echt niet overal hun hoofdcoach bij te hebben.’

Hardheid van een coach

Er heerst een beeld binnen de topsportwereld dat een coach hardheid moet hebben, weet Janssen. ‘Als dat beeld van een harde aanpak je eigen werkstijl is, hou je dat ook in stand. Maar niet voor elke sporter werkt dezelfde aanpak even goed. Daarom is het goed een uitgebalanceerd team te hebben. Qua gender, maar ook qua karakters. Zodat iedereen wel ergens terechtkan. Voor het bedrijfsleven geldt: hoe meer diversiteit, des te beter het bedrijf functioneert. Dat geldt ook voor de topsportwereld.’

Met de atletencommissie vraagt Janssen met enige regelmaat aandacht voor een betere verdeling van het aantal mannen en vrouwen op hogere posities in de Nederlandse sportwereld. Bij NOCNSF is er bewustwording, merkt ze. Er wordt gekeken naar andere manieren om teams diverser te kunnen krijgen. Cats: ‘Niet alleen door het invullen van coachfuncties, maar ook op andere posities in een team, zoals fysiotherapeuten en teammanagers.’

Of er komen nieuwe initiatieven. Cats: ‘Onlangs organiseerden we een bijeenkomst exclusief voor vrouwelijke coaches en technische directeuren in de topsport.’ Daar konden vrouwen van gedachten wisselen. Cats: ‘We zijn er alert op. Die 15 procent moet echt omhoog.’