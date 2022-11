Aanpak van nieuwe bondscoach shorttrackers werpt meteen vruchten af

Jens van 't Wout (l) tijdens de wereldbekerwedstrijd van afgelopen weekend in Salt Lake City. Beeld AP

Van Suzanne Schulting mocht verwacht worden dat ze succesvol in de wereldbeker is. Dat is ze immers al jaren. Ook nu, bij de eerste twee wereldbekers van de winter, won ze.

Afgelopen weekend in Salt Lake City was er goud op de 1.000 meter, waarop ze onderweg het wereldrecord aanscherpte tot 1.25,958. Een week eerder, bij de opening van het internationale seizoen in Montréal, was ze de beste op de 1.000 en 1.500 meter. Daar leidde ze ook de relayvrouwen naar de zege.

Maar meer dan door Schultings succes werd de razende seizoensstart voor Nederland onderstreept door de prestaties van anderen, die zorgden voor een totaal van negen overwinningen. Zo verraste de 21-jarige Jens van ‘t Wout afgelopen weekend met overwinningen op de 1.500 en 1.000 meter. Leeftijdsgenoot Xandra Velzeboer deed het nog beter. Zij pakte in Montréal de 500 en 1.000 meter en in Salt Lake de 500 meter. Zij reed op die afstand een wereldrecord van 41,416.

De uitslagen in een na-olympisch seizoen kunnen vertekenen. In veel landen is de druk om te presteren minder als de Spelen achter de rug zijn. Dan krijgen de toppers wat meer rust. Sommigen knijpen er zelfs een tijdje helemaal tussenuit. Vooral bij de mannen ontbraken er de voorbije weken sterke concurrenten, zoals de Hongaarse broers Sandor Shaolin en Shaoang Liu. De Russen, normaal geduchte tegenstanders, zijn deze winter überhaupt niet welkom.

Soepele start

Toch is een uitgekleed deelnemersveld niet de hele verklaring voor de soepele start. Vier jaar geleden, na de Spelen van Pyeongchang, begon de winter eveneens in Noord-Amerika met goede Nederlandse prestaties. Maar de vijf overwinningen van toen steken mager af tegen de medailleoogst van dit jaar.

De shorttrackers zochten in Montréal en Salt Lake City naar vertrouwen in zichzelf, maar vooral in de aanpak van Niels Kerstholt, de nieuwe bondscoach. In de aanloop naar het seizoen ging het in trainingen crescendo, voelden ze. Maar het echte bewijs van Kerstholts kunnen moest in competitie worden geleverd. Of zoals hij het zelf samenvatte: ‘Je kunt de hele zomer lullen als Brugman, maar een rijder moet het ervaren in een wedstrijd tegen anderen.’

Ook in Nederland was de zomer anders dan normaal. Na twaalf jaar als bondscoach kondigde Jeroen Otter dit voorjaar een sabbatical aan. Onduidelijk is nog of hij volgend jaar zal terugkeren en in welke rol. Kerstholt werd pas in mei als bondscoach aangesteld. Dat was rijkelijk laat. Schaatsers zijn gewend om in april hun training na een korte vakantie te hervatten. De staf moest na Kerstholts aanstelling nog verder vormgegeven, dus voordat de ploeg goed en wel weer volop in training kon, was het zomer.

Het was een periode vol onzekerheden. Schulting voelde zich in augustus ongelukkig met het trainingsregime dat in haar ogen te eentonig was. Er waren dagen dat ze huilend op het ijs stond. Kerstholt luisterde en voerde aanpassingen door. Zo probeert hij te laveren tussen een nieuw plan en oude gewoontes.

De achterstand die in het voorjaar was opgelopen, werd snel weggewerkt. Met de wedstrijden in het vooruitzicht dreef bewijsdrang de sporters voorwaarts. Dat vertaalde zich in Noord-Amerika naar de negen gouden medailles, maar missers waren er ook.

Winnen of mislukken

Zeker bij Schulting voltrokken de twee wereldbekers zich tussen twee extremen. Het was of winnen of mislukken. Zo ging ze, op de koppositie, onderuit in de vrouwenrelayfinale in Salt Lake City. Een week eerder was ze op vergelijkbare wijze tegen het ijs geklapt in de gemengde relay. Op de 500 meter in Salt Lake werd ze vanwege een onreglementaire inhaalmanoeuvre door de scheidsrechter bestraft.

Het hoort erbij. Shorttrack laat zich nauwelijks regisseren. Een foutje of een late beslissing wordt op de baan van 111 meter onmiddellijk afgestraft. Als het niet door de jury is, dan door een botsing of een val. Schulting baalde van haar valpartijen, maar coach Kerstholt zal het niet al te zwaar opnemen. Hij wil juist in dit deel van het seizoen dat zijn schaatsers fouten maken. Daar leren ze van.

Ook Schulting is wat hem betreft niet uitgeleerd. Het is voor een veelwinnaar als zij verleidelijk om te leunen op beproefde methodes, maar voorspelbaarheid is dodelijk op de shorttrackbaan. Dus zal zij net als iedereen zichzelf steeds nieuwe manieren moeten vinden om te zegevieren.

Zo kreeg Kerstholt bij de eerste wedstrijden van de winter alles wat hij wenste, en meer. Er ging genoeg verkeerd om van te leren en tegelijkertijd ging er zoveel goed dat het rust onder de rijders heeft gebracht. En vertrouwen in zijn aanpak.