Aanhoudende kritiek drijft technisch directeur Van Geel De Kuip uit

De aanhoudende, snoeiharde kritiek op zijn beleid hebben Martin van Geel en Feyenoord doen besluiten na het seizoen uit elkaar te gaan. De partijen vinden dat er geen werkbare situatie meer is. De technisch directeur is dan ruim acht jaar in dienst geweest bij Feyenoord.

Het vertrek van Van Geel, die zijn werk ‘mijn leven’ noemt, komt niet onverwacht, zeker nu een charmeoffensief een tegendraads effect sorteerde. De kritiek nam toe. Van Geel trad onder meer op in het zondagse praatprogramma De Tafel van Kees en kreeg bergen commentaar te verwerken, omdat hij star was en zelfkritiek ontbrak. Hij maakte een meer dan geprikkelde indruk.

De 58-jarige lag vooral onder vuur bij supporters en sommige media, en hier en daar ook intern. Na ampel beraad met zijn vrouw en Feyenoord besloot hij te stoppen, om de sfeer van negativisme te verdrijven. Van Geel, in een gesprek met Feyenoord TV: ‘De vele negatieve aandacht die er nu voor mij is, is niet goed voor Feyenoord. Vandaar dat ik ruimte maak.’

Hij benadrukt in de opname van bijna achttien minuten dat elke beslissing negatief wordt uitgelegd en invloed heeft op werk en sfeer. Dat zou een slechte start zijn voor volgend seizoen, onder leiding van de nieuwe trainer Jaap Stam. Algemeen directeur Jan de Jong voegt toe dat hij ook aan het ‘welzijn’ van zijn collega moet denken.

Verzwakt

De positie van Van Geel verzwakte de laatste seizoenen danig, bij een club die sowieso als in een draaikolk naar beneden wordt getrokken. Oorzaken zijn onder meer het eeuwige dossier over het nieuw te bouwen, dure stadion, waaraan een deel van de aan de Kuip gehechte aanhang geen behoefte heeft.

Ook het landskampioenschap van 2017 heeft te weinig opgeleverd. Feyenoord zag de begroting na de rentree in de Champions League eenmalig oplopen tot bijna 100 miljoen euro, maar de club deed in de groepsfase min of meer voor spek en bonen mee en zag het elftal wegkwijnen in wisselvalligheid, een lijn die dit seizoen is doorgetrokken. Trainer Giovanni van Bronckhorst besloot al te stoppen na dit seizoen, waarin de achterstand op PSV 20 punten bedraagt en op Ajax 15. Feyenoord is in de strijd om de derde plaats verwikkeld met AZ, dat de ineenstorting van Feyenoord na de winterstop beantwoordde met een opmars en in punten gelijk staat.

Van Geel, die over veel minder spelersbudget beschikte dan zijn collega’s bij Ajax en PSV, bleef door de jaren heen volharden in het aankopen van uitblinkers uit de subtop van Nederland. Menigmaal wisten ze niet of nauwelijks te overtuigen bij Feyenoord, of het nu gaat om Basacikoglu, Amrabat, Vejinovic, Tapia, St. Juste, Haps, Larsson of Ayoub.

Hij oogstte ook waardering. Hij stelde in 2011 Ronald Koeman aan als trainer, waarna Feyenoord de aansluiting bij de top hervond. Hij hielp mee de miljoenenschuld te saneren, haalde op basis van koop of huur onder anderen Pellè, Guidetti, El Ahmadi, Berghuis, Toornstra, Jørgensen, Elia, Kuijt en Van Persie naar de Kuip en won met de huidige trainer Van Bronckhorst vijf prijzen in vier seizoenen, waarvan het kampioenschap van 2017 het hoogtepunt was.

Jeugdopleiding

Feyenoord en Van Geel profiteerden optimaal van het rendement van de jeugdopleiding, die vooral na het WK van 2014 bloeide. Louis van Gaal ruimde als bondscoach veel plaats in voor Feyenoorders als De Vrij, Martins Indi, Janmaat, Kongolo en Clasie. Zij, en later ook Karsdorp, leverden miljoenen op, al keek Feyenoord soms afgunstig naar bedragen die Ajax incasseerde bij transfers. Van Geel kan over zijn jaren een positieve transferbalans van 65 miljoen overleggen. Dat is zijn verdienste als verantwoordelijke, maar toch ook de beloning voor het werk van de opleiders op Varkenoord.

Feyenoord investeerde na het kampioenschap ook miljoenen in het nieuwe trainingscomplex voor het eerste elftal en in het deze zomer te openen Nieuw Varkenoord (jeugdopleiding). De prestaties van het eerste elftal bleven ver achter bij de verwachtingen. De uitschakeling in de voorronde van de Europa League tegen het modale Trencin had een ‘heel negatieve lading’, zoals Van Geel dat noemt.

Talenten verdwenen even snel als ze debuteerden. De overstap naar het eerste elftal bleek lastig, hoewel Van Geel ontkende dat het iets te maken had met de weigering van Feyenoord met de beloften mee te doen in de eerste divisie, zoals met Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht gebeurt. Eerst kon Feyenoord de deelname aan de piramide van de KNVB financieel niet opbrengen, later achtte Van Geel de entree onnodig.

Al die verwikkelingen zorgen voor een voortdurende sfeer van chagrijn rond de Kuip, waar veel supporters de laatste duels thuis bleven, verloren als het seizoen toch al is. Directeur Jan de Jong, eveneens bekritiseerd in supporterskringen, betreurt het vertrek. Hij maakt zich zorgen om de omloopsnelheid van directeuren in het betaald voetbal. Hij zegt: ‘De tijd zal het leren, maar het zou heel mooi zijn als de huidige criticasters van Martin over een aantal jaren nog eens terug durven te kijken en vaststellen dat hij onder vaak heel moeilijke omstandigheden een topprestatie heeft afgeleverd.’

