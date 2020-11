Aanhang Roda hoopt op meer zeggenschap en richt vereniging op

Het stadion van Roda JC. Beeld BSR Agency

Een van de zeven initiatiefnemers van ‘Roda1962’ is Ron Meyer (39), vakbondsman bij de FNV en voormalig partijvoorzitter van de SP. ‘De zeven initiatiefnemers zijn allemaal dertigers. Samen hebben we 184 jaar een seizoenkaart en we maakten de glorietijd in de jaren negentig bewust mee. Zelf heb ik een seizoenkaart sinds mijn twaalfde, 27 jaar nu.’

Teloorgang

Het eens roemruchte Roda heeft het moeilijk in de eerste divisie, met een huidige klassering op de dertiende plaats. Meyer en de overige zes initiatiefnemers zagen de teloorgang van Roda met lede ogen aan en nemen nu verantwoordelijkheid.

Het moet anders bij Roda. ‘De documentaire over Sunderland op Netflix was veelbesproken. Dat is kinderspel vergeleken bij de gebeurtenissen bij Roda. Wij hadden een Mexicaanse miljonair (De la Vega) die geen miljonair bleek en die letterlijk uit het stadion is gezet, en een Zwitserse Rus (Korotajev) die de Champions League beloofde en in de bak eindigde. Het kende zijn weerga niet.’

Zeggenschap

De bedoeling is dat supporters lid worden van ‘Roda1962’, genoemd naar het oprichtingsjaar. De vereniging krijgt bij minimaal duizend leden zeggenschap over onder meer vestigingsplaats, clubkleuren en logo en de structuur van de jeugdopleiding, zo is ook overeengekomen met de huidige directie, de rvc en de investeerders.

Meyer verheugt zich op de lancering van Roda1962, op de dag van de beladen derby tegen MVV uit Maastricht: ‘We willen ons erfgoed koesteren en een gezondere toekomst voor de club, in sportief en financieel opzicht. Gezond 100 jaar worden, in 2062, dat is de ambitie.’

Ron Meyer: ‘We willen ons erfgoed koesteren.’

Unieke constructie

Volwassenen betalen 62 euro voor het lidmaatschap, kinderen 19,62 euro. Meyer: ‘62 euro. Dat zijn twee biertjes per maand. We hopen op minimaal duizend leden en op zeker 60 duizend euro op jaarbasis. De vergadering van de vereniging stelt het doel voor dat geld vast. Dat kan een bus zijn voor de opleiding, of wat de club ook nodig heeft. Doel is een Roda dat weer omhoog kan kijken, naar de eredivisie, waarin Roda 44 jaar speelde. Het belangrijkst is het koesteren van het erfgoed. We zijn een vereniging met goedkeuringsrecht, zoals veel Duitse clubs zijn georganiseerd. Voor Nederland is deze constructie uniek. En voor alle duidelijkheid: we zijn geen alternatief voor de supportersvereniging. We gaan geen sjaals verkopen en busreizen organiseren.’

Roda JC balanceert geregeld op de rand van de financiële afgrond en heeft een kleurrijke geschiedenis van particuliere investeerders, of het nu om textielbaron Nol Hendriks ging, om eigenaar van een bedrijf in Aziatische producten Frits Schrouff of om de huidige, dit jaar ingestapte investeerders, de regionaal gebonden beleggingsmaatschappij Mercurius, bijgestaan door de zakenlieden Koster, Hodenius en Peels. Dieptepunten waren de avonturen met Korotajev en De la Vega.